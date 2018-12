Download e airplay: Rita Ora incalza Lady Gaga

“Let you love me” di Rita Ora è il singolo europeo più suonato, secondo assoluto dietro a “Swallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper. Calvin Harris e Sam Smith dominano l’airplay

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1. Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

2. Let you love me – Rita Ora (GBR)

3. Be alright- Dean Lewis

4. Girls like you – Maroon 5 ft Cardi B

5. Shotgun – George Ezra (GBR)

6. Happier- Marshmello ft Bastille

7. Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (GBR)

8. In my Mind- Dynoro ft Gigi D’Agostino (LIT/ITA)

9. Born to be yours – Kygo ft Imagine Dragons (NOR)

10.High Hopes -Panic! At The Disco

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1. Let you love me – Rita Ora (GBR)

2. Shotgun – George Ezra (GBR)

3. Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (GBR)

4. In my Mind- Dynoro ft Gigi D’Agostino (LIT/ITA)

5. Born to be yours – Kygo ft Imagine Dragons (NOR)

6. Taki Taki- DJ Snake feat. Selena Gomez, Ozuna and Cardi B (FRA)

7. Without me – Halsey (GBR)

8. Kiss me – Rea Garvey (IRL)

9. Like I Love You- Lost Frequencies feat. The NGHBRS (BEL)

10.Love someone- Lukas Graham (DAN)

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1. Promises- Calvin Harris fy Sam Smith (GBR)

2. Taki taki -DJ Snake ft Selena Gomez (FRA)

3. Thank U, next- Ariana Grande

4. Let you love me – Rita Ora (GBR)

5. Happier- Marshmello ft Bastille

6. Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

7. Girls like you – Maroon 5 ft Cardi B

8. Sweet bu psycho- Ava Max

9. In my Mind- Dynoro ft Gigi D’Agostino (LIT/ITA)

10.Shotgun – George Ezra (GBR)

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1. Promises- Calvin Harris fy Sam Smith (GBR)

2. Taki taki -DJ Snake ft Selena Gomez (FRA)

3. Let you love me – Rita Ora (GBR)

4. In my Mind- Dynoro ft Gigi D’Agostino (LIT/ITA)

5. Shotgun – George Ezra (GBR)

6. Without me – Halsey (GBR)

7. All I am- Jess Glynne (GBR)

8. Woman like me – Little Mix ft Nicki Minaj (GBR)

9. Electricity – Silk City ft Dua Lipa (GBR)

10. Cataleya- Samra (GER)