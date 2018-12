Road to ESC, Euromusica su Radio Stonata: canzoni dall’Armenia

Puntata numero 11 di Road to ESC, la trasmissione di Radio Stonata dedicata alla musica europea in avvicinamento all’Eurovision Song Contest 2019, della quale vi proponiamo il podcast. Ogni settimana il nostro responsabile Emanuele Lombardini (che oltre ad Euromusica rappresenta anche Eurofestival News) propone una selezione musicale da un paese diverso. Questa settimana si parla dell’Armenia, primo paese ad annunciare la propria rappresentante eurovisiva. Il grandangolo invece ci propone un viaggio fra i musicisti di origine armena in Europa

Yolande Duminuco di Musica Est ci porta invece alla riscoperta dei bielorussi NaviBand. Come sempre poi notizie da Eurofestival News e dal mondo eurovisivo in generale e tante curiosità. Al microfono, in conduzione e regia, Elisabetta Casarin.

Si tratta questa settimana di un primo ascolto in quanto ieri per problemi tecnici, il programma non è andato in onda, ma è stato comunque registrato.