Lo sportello di Euromusica: “Non cambierò mai” di Fabio Poli

“Non cambierò mai” è il nuovo singolo del cantautore veneto Fabio Poli. Ne abbiamo parlato tempo fa insieme a Radio Stonata ma per l’occasione abbiamo chiesto a lui, che ha bussato al nostro sportello, di raccontarci il singolo, con pochi ma semplici concetti, sul filo dell’ironia. E dato che non è mai banale, ecco cosa è venuto fuori:

“Non vorrei fare il solito discorso sugli anni che passano e sulla crescita personale, anche perchè, sono sempre molto attento a preservare la mia immaturità, ma, arrivando da due anni di concerti ininterrotti dall’uscita di “Primo in classifica”, tra grandi esaltazioni e stress, mi sono chiesto se stesse cambiando qualcosa nel mio approccio alla musica e alla vita, se mi divertissi ancora o se in qualche modo sentissi una certa responsabilità nell’essere quello che sono, voltandomi un attimo indietro. Quello che ho scoperto è racchiuso nel titolo del brano…”.

Ovviamente, non manca un accenno al testo: “Nel testo ho usato una narrazione per flash, un registro cinematografico, partendo dagli anni del liceo, dai professori che mi hanno segnato, dai miei miti musicali e non di quel periodo, in un turbinio di esperienze di vita, fino ad arrivare all’ultimo pensiero prima di dormire. Una seduta di autocoscienza, in pratica…. Nella vita si cambia sempre, ci si adatta al mondo e alle sue stramberie, come se fosse una cosa normale. Si cambia di continuo, a volte per migliorarsi, altre per quieto vivere, ma poi arriva quel momento, pure un po’ comico, dopo tutto questo lungo e tortuoso peregrinare, in cui scopri, magari guardando una foto da bambino, che i gesti e i modi sono sempre quelli. Che sei fatto così, e te ne fai una ragione”.

E sul video: “Nel video abbiamo voluto rappresentare le asperità dello stare al mondo, le difficoltà che incontri nel percorso, il non sapere cosa troverai in alto, ammesso che trovi la strada. Porto con me una chitarra, a volte pesante, altre volte consolatoria, per cristallizzare le emozioni”

L’AUTORE – Veneziano di Dolo, classe 1977, Fabio Poli a metà degli anni ’90 è protagonista, nella scena veneziana, come leader di svariate band emergenti, poi collabora con la Steve Rogers Band, lo storico complesso che ha accompagnato Vasco Rossi. Dopo esperienze in varie altre band da lui fondate, debutta come solista nel 2010 con l’Ep “Voglio fare il Papaboy”,un ponte ideale tra rock e cantautorato che si guadagna articoli sulla stampa locale e nazionale, spalleggiato da numerose radio private, fino ad approdare su Mediaset, Roxy Bar di Red Ronnie e RadioRai 1. A questo segue nel 2012 “Capolavoro assoluto”.Il cd diventa “Disco per l’europa 2013” selezionato da una Commissione di discografici e rappresentanti della Commissione Europea ed ottiene, sul finire dell’anno, delle nomination come finalista al Premio Tenco. Già voce di Radio Stonata e del Corriere del veneto, ha poi pubblicato il terzo album “Primo in classifica da 58 settimane”. ora esce con questo nuovo singolo.