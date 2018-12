X Factor 12, vince Anastasio ed é anche disco d’oro

X Factor 12 consacra il rap, che attualmente domina le classifiche. Tre rapper, sebbene due atipici, ai primi tre posti: vince Marco Anastasio da Napoli, in arte solo Anastasio, davanti a Naomi Rivieccio, pure lei napoletana, seconda a sorpresa, terza Luna Melis, quarti gli iraniani di Firenze Bowland. Tanti ospiti (Mengoni, The Giornalisti, Ghali e Muse) e tre manches.

PRIMA MANCHE

Gli artisti si sono esibiti in duetto con Marco Mengoni, l’ospite speciale lanciato proprio da X Factor. “Io ti ho voluto bene veramente” per Luna; “Io ti aspetto” per i BowLand; “Guerriero” per Anastasio “L’essenziale” per Naomi Il televoto penalizza BowLand, che dunque sono eliminati.

SECONDA MANCHE

Best of modello medley per i tre artisti rimasti. Comincia Anastasio con i tre pezzi effettivamente più forti, vale a dire le sue versioni di “Se piovesse il tuo nome” di Elisa, “Generale” di Francesco De Gregori e “Another brick in the wall” dei Pink Floyd. Tutte rigorosamente con testo rifatto. Comunque vada a finire, Anastasio è senz’altro il miglior autore di testi di tutti i rapper della scena italiana, con diverse lunghezze di vantaggio.

Tocca poi a Luna: comincia con il mashup fra “God Is a woman” e “I do”; a seguire un pezzo solamente cantato e non rappato, ovvero “Blue jeans” di Lana del Rey. Per finire “Mica Van Gogh” di Caparezza.Questa ragazza ha 16 anni ed una personalità incredibile. In questo momento col passaggio di Baby K al pop non abbiamo una rapper di spicco al femminile a parte Missa, può colmare il vuoto.

Naomi esegue infine “Bang Bang” di Ariana Grande, Jessie J e Nicki Minaj; “Look at me now” di Chris Brown, Lil Wayne e Busta Rhymes e “Never enough” dalla colonna sonora di The Greatest Showman. Grande versatilità vocale, passando dal rap alla lirica, ma continuo a non capire quale sia il suo percorso reale, visto anche un inedito vecchissimo.Eliminata Luna. Mah.

TERZA MANCHE

Anastasio e Naomi ripropongono i due inediti che vi facciamo sentire qui sotto. Anastasio é giá disco d’oro.