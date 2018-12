“Ein licht fur dich”: dopo gli Eisblume, ecco il debutto solista di Sotiria

Il nome di Sotiria Schenk ai più potrebbe non dire nulla, ma se siete lettori abituali di questo sito, probabilmente avrete riconosciuto in lei la vocalist di uno dei gruppi migliori della scena tedesca recente, che tuttavia non è sopravvissuto ad un mainstream difficile: gli Eisblume. Noi ne avevamo parlato agli albori di questo sito, concentrandoci sopratutto sul meraviglioso singolo “Eisblume” e sull’altro “Liebe ist so schon“.

Il suo debutto da solista risale a quest’anno, con l’album Hallo Leben dal quale è tratta questa bellissima Ein licht fur dich che la propone in un sound molto attuale nelle radio e nelle classifiche di mezza Europa. Un lavoro fra l’altro uscito in due versioni: una classica ed una dedicata ai fan che conteneva anche un demo con alcune canzoni scritte e cantante in collaborazione con Der Graf, il leader della band Unheilig.

Ora si propone come detto da sola e l’esordio è stato positivo, con la canzone che è arrivata già nelle radio tedesche e l’album che ha toccato il sesto posto della classifica, ma in ascesa. La qualità decisamente si sente.