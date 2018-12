Charts: insieme ad Ava Max ecco i ‘natalizi’ Micheal Bublè e Mariah Carey

Puntuali come la cartella dell’Imu, eccoli tornare ogni natale: Mariah Carey, che col suo singolo “All I want for Christmas is you” dal 1994 fa cassetta in questo periodo dell’anno e Micheal Bublè, uscito con un album che si intitola ‘Christmas’ e come sempre regna in questo periodo. Tiene anche Ava Max e la sua “Sweet but psycho”

ALBANIA:Singoli: Psikopatja Jote- Fifi Ft. Mc Kresha

Album: Vijeshte Dimer 2018 – Buta

AUSTRIA: Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album: Tumult- Herbert Gronemeyer

BELGIO- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max(Fiandre)/ In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino (Vallonia)/Sweet but psycho- Ava Max (Germanofono)

Album: Dertig. Niels Destadsbader (Fiandre) /Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Plakala-Kazka

CIPRO – Singoli: Taki Taki – DJ Snake ft Selena Gomez, Ozuna & Cardi B

CROAZIA- Singoli:Rekao si- Nina Badric (slavi)/Promises – Calvin Harris & Sam Smith (internazionali)

Album: Nocturno- Crvena Jabuka (slavi)/Love – Micheal Bublè (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Christmas- Micheal Bublè

ESTONIA – Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

FINLANDIA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album: Doummy boy – 6lx9lne

FRANCIA- Singoli:Madrina- Maes ft Booba

Album: Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday

GERMANIA –Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album: Monument – Kollegah

GRAN BRETAGNA- Singoli:Thank you next – Ariana Grande

Album:The greatest showman- Colonna sonora originale

GRECIA- Singoli: Gangsta – Snik ft A.M Sniper (nazionali) / Thank u, next – Ariana Grande(Internazionali)

Album: A star is born Colonna sonora originale – Lady Gaga & Bradley Cooper

IRLANDA- Singoli:Thank you, next – Ariana Grande

Album:A star is born- Colonna sonora originale

ISLANDA- Singoli:Shallow– Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: Allt gott – Baggalutur

ISRAELE: Singoli: Umrim eyush- Shimon Bushkila (nazionali) /Baby – Clean Bandit (internazionali)

ITALIA-Singoli: Il cielo nella stanza- Salmo ft Nstasia

Album: Fatti sentire ancora – Laura Pausini

LETTONIA- Singoli:Thank you, next – Ariana Grande

LITUANIA- Singoli: Shallow– Lady Gaga & Bradley Cooper

LUSSEMBURGO- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

MALTA –Thank you next – Ariana Grande

NORVEGIA- Singoli:Juletragedien – Erik Follestad & Lenni Meister

Album:Skins – XXXTentacion

PAESI BASSI- Singoli: Duurt te lang – Davina Michelle

Album:Francis – Frenna

POLONIA- Singoli:Zakrij – Sarsa

Album: Kviat polskiej Mlodziezj- Bedoes & Kubi Produzent

PORTOGALLO- Singoli:Thank you, next – Ariana Grande

Album: 7 – David Carreira

REPUBBLICA CECA- Singoli: Bude Lip- Million + feat. Nik Tendo, Hasan & Kamil Hoffmann

Album:Kryštof na Strahově (Live)- Kryštof

ROMANIA- Singoli: Inainte sa ne fi nascut- The Motans (nazionali)/In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Plakala-Kazka

SAN MARINO: La verità- Vasco Rossi

SERBIA- Singoli:Neprijatelj – Natsas Beklavac / Magla Bend (slavi)/Breathin- Ariana Grande (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Shallow– Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Dovi, dopo -Kali

SLOVENIA- Singoli: Astronaut – DMP Društvo mrtvih pesnikov (nazionali)/ Thank u, next – Ariana Grande(internazionali)

SPAGNA- Singoli: Vas a quedarte – Aitana

Album:Trailer – Aitana

SVEZIA- Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Skins – XXXTentacion

SVIZZERA: Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album:Vita ce n’è- Eros Ramazzotti

UCRAINA- Singoli: Plakala-Kazka

UNGHERIA: Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:1989-1999- Tankcsapda