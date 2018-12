“Voices”: Sabrina Salerno torna ed è ancora in grande spolvero

Di tanto in tanto ritorna e ci piace sempre. Come artista e come donna. Sabrina Salerno esce con un nuovo singolo plurilingue dal titolo ‘Voices‘ che la conferma sulle sonorità eurodance che l’hanno sempre proposta al pubblico e che di recente avevamo riascoltato anche nel singolo “Colour me“.

Il brano, uscito in questi giorni, porta fra gli autori anche il nome di Tommaso Vianello, meglio noto come Tommy Vee, dj veneziano di fama internazionale ed ex partecipante al Grande Fratello che è tornato subito dopo a calcare le scene disco con enorme successo. “‘Voices‘, fra l’altro sarà la colonna sonora di “Modalità aereo”, film diretto da Fausto Brizzi in arrivo nelle sale nella prima metà del 2019 come anche l’album della cantante, che è anche nel cast del film stesso.

Una delle poche artiste italiane ancora con enorme fama all’estero (in Francia è stata protagonista del tour di Stars 80, sold out in tutto lì’Esagono), dopo i 20 milioni di dischi venduti, ora Sabrina Salerno sta lavorando con una serie di tour fuori dai confini nazionali,. Fra le varie tappe, già quella prevista per il 18 maggio prossimo allo Stade de France di Parigi. Intanto, si mostra decisamente in grande spolvero.