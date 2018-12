Stasera e domani Sanremo Giovani: sarà svelato anche l’intero cast del Festival

Tutto pronto per le due serate di Sanremo Giovani 2018. Col nuovo regolamento, i due vincitori – uno stasera e uno domani- concorreranno insieme con gli altri 22 campioni in un Festival Open e lo faranno con un brano diverso da quello che porteranno oggi e domani in concorso. Brano che la commissione già conosce perchè hanno dovuto presentarlo insieme a quello per Sanremo Giovani.

A condurre su Rai Uno, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo le due serate – che come detto saranno di fatto due finali indipendenti fra loro – Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, che in questa occasione annunceranno – 11 stasera e 11 domani – anche gli altri 22 campioni.

A decidere i due che saliranno all’Ariston tre diverse giurie: il televoto (conterà 30%), la commissione artistica con a capo il direttore Claudio Baglioni e composta da e composta da Claudio Fasulo, Massimo Giuliano, Massimo Martelli, Duccio Forzano e Geoff Westley (peso 40%) e una giuria televisiva (peso 30%) composta da Fiorella Mannoia, Annalisa, Luca Barbarossa e Luca e Paolo

Ecco la suddivisione dei 24 artisti nelle due sere: rispetto alle scelte originarie, è stata squalificata Laura Ciriaco, perchè il suo brano somigliava troppo ad uno di Jason Mraz (al suo posto Federico Angelucci) mentre se l’è cavata Einar, visto che la sua canzone appartiene si al repertorio del duo Vanima, ma il cui componente è uno degli autori.

Stasera si esibiranno:

Domani invece sarà la volta di.

Ci sarà anche un premio speciale per sei giovani, i primi tre di ogni serata: partiranno per un tour nella primavera del 2019 che toccherà le città di Tunisi, Tokyo, Sydney, Buenos Aires, Toronto, Barcellona e Bruxelles, nell’ambito di un progetto internazionale della Rai, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.