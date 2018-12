Charts: Ava Max si conferma regina ma ad Est dominano i Kazka

“Sweet but psycho”, della statunitense di origine kosovara Ava Max è ancora il singolo che va più forte in Europa, ma sta salendo in tutta l’Europa dell’Est il brano che da oltre tre mesi domina le classifiche ucraine e da due quelle russe: “Plakaka”, dei Kazka

ALBANIA:Singoli: Psikopatja Jote- Fifi Ft. Mc Kresha

Album: Vijeshte Dimer 2018 – Buta

AUSTRIA: Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album: Monument -Kollegah

BELGIO- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max(Fiandre)/ Tout oublier – Angéle ft Romeo Elvis (Vallonia)/Einmal- Mark Forster(Germanofono)

Album: Dertig. Niels Destadsbader (Fiandre) /Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Plakala-Kazka

CIPRO – Singoli: Taki Taki – DJ Snake ft Selena Gomez, Ozuna & Cardi B

CROAZIA- Singoli:Rekao si- Nina Badric (slavi)/Let me love you – Rita Ora (internazionali)

Album: Bilo Je I Vrime.- Tomislav Bralic (slavi)/Glastonbury 2000- David Bowie (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Christmas- Micheal Bublè

ESTONIA – Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

FINLANDIA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album: Sydameny Joulu – Waltetri Torikka

FRANCIA- Singoli:Trop beau.- Lomepal

Album: Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday

GERMANIA –Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album: MTV Unplugged 2 – Live vom Atlantik – Udo Lindenberg

GRAN BRETAGNA- Singoli:We built this city – LadBaby

Album:The greatest showman- Colonna sonora originale

GRECIA- Singoli:De me theloun -FY (nazionali) / Thank u, next – Ariana Grande(Internazionali)

Album: Bohemian Rhapsody- Queen

IRLANDA- Singoli:Thank you, next – Ariana Grande

Album:A star is born- Colonna sonora originale

ISLANDA- Singoli:Shallow– Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: Allt gott – Baggalutur

ISRAELE: Singoli: Ysh li tsifur ktnh blb – Ygal Bashan (nazionali) /Plakala- Kazka(internazionali)

ITALIA-Singoli: La fine del mondo-Anastasio

Album:Atlantico-Marco Mengoni

LETTONIA- Singoli:Thank you, next – Ariana Grande

LITUANIA- Singoli: Shallow– Lady Gaga & Bradley Cooper

LUSSEMBURGO- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

MALTA –Thank you next – Ariana Grande

NORVEGIA- Singoli:Juletragedien – Erik Follestad & Lenni Meister

Album:Have yourself a Merry little Christmas – Kurt Nielsen & The Norwegian radio Orchestra

PAESI BASSI- Singoli: Huts- The Blockparty & Esko feat. Mouad Locos, JoeyAK, Young Ellens & Chivv

Album:Francis – Frenna

POLONIA- Singoli:Let you love me – Rita Ora

Album: Czeworny diwan – Paluch

PORTOGALLO- Singoli:Thank you, next – Ariana Grande

Album: Espiritual. Pedro Abrunhosa & Comitè Caviar

REPUBBLICA CECA- Singoli: whoa (mind in ave)- XXX Tentacion

Album:EvoLucie- Lucie

ROMANIA- Singoli: Inainte sa ne fi nascut- The Motans (nazionali)/In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Plakala-Kazka

SAN MARINO: Se piovesse il tuo nome – Elisa

SERBIA- Singoli:Mi amor – Relja Popovic (slavi)/Breathin- Ariana Grande (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Radostné Vianoce- Sarisan

SLOVENIA- Singoli: Za Naju- Nina Puslar (nazionali)/ Thursday – Jess Glynne (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Adan y Eva- Paulo Londra

Album:La cruz del mapa- Manuel Carrasco

SVEZIA- Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Illusioner – Hakna Hellstrom

SVIZZERA: Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album:Monument -Kollegah

UCRAINA- Singoli: Plakala-Kazka

UNGHERIA: Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:1989-1999- Tankcsapda