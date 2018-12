Buon Natale con la versione di Jamie Cullum di “All I want for Christmas is you”

In questo giorno di Natale, come tradizione, vi facciamo gli auguri in musica e stavolta scegliamo una cover particolarissima. “All I want for Christmas is you” compie quest’anno 25 anni e da 25 anni ogni periodo natalizio torna in classifica al primo posto in tutta Europa, consentendo alla sua interprete ed autrice, Mariah Carey, di fare cassetta: un disco di diamante, 11 di platino e due d’oro, per un totale di oltre 17 milioni di copie vendute nel mondo.

E naturalmente, anche tante versioni di interpreti diverse. Noi scegliamo di proporvene una appena uscita, suonata e cantata di Jamie Cullum, uno dei jazzisti più apprezzati d’Europa. E’ inserita in un album di reprises appena uscito, “The Song Society Playlist”, un vero e proprio progetto speciale che il famoso musicista e polistrumentista inglese ha realizzato per il Natale.

Jamie Cullumnegli ultimi 18 anni si è esibito dal vivo al fianco di diversi artisti quali Herbie Hancock, Kendrick Lamar e Lang Lang Lang. Grazie al successo del suo album “Catching Tales” (2005) è stato nominato per un BRIT, un Grammy e numerosi altri premi in tutto il mondo ed autore anche di “Standing still”, la canzone con cui Roman Lob ha rappresentato la Germania ad Eurovision 2008. . E’ con lui che vi auguriamo Buon Natale, qualunque cosa per voi significhi.