Eurovision 2019, via alla stagione delle qualificazioni: ecco le prime tre partecipanti ufficiali

E’ cominciata appieno la stagione eurovisiva: selezioni, scelte interne, canzoni già annunciate o pubblicate. La fine del 2018 ci offre come sempre un ottimo avvio su questo fronte: partiamo con tre donne, le prime tre rappresentanti ufficiali dei rispettivi paesi pubblicamente annunciate per l’Eurovision Song Contest 2019, in programma a Tel Aviv dal 14 al 18 maggio

La prima in assoluto è Srbuk che rappresenterà l’Armenia. All’anagrafe Srbhi Sarsgyan, è stata selezionata internamente dalla tv armena, tornata quindi alle scelte ad invito dopo l’eliminazione l’anno scorso di Sevak, vincitore della selezione Nel 2011 è arrivata seconda nella stagione inaugurale della versione locale di X Factor, poi ha preso parte alla versione ucraina di The Voice. Ulteriori informazioni come sempre su Eurofestival news.

Nome pesantissimo in casa Cipro, che dopo il secondo posto di Eleni Foureira, gioca di nuovo la carta di una artista popolarissima nel mondo ellenofono, la georgiana Tamta, nome prominentissimo delle charts in Grecia, dove ormai vive da oltre 15 anni. La canzone si intitolerà Replay ed il team autoriale ha a capo lo stesso autore di ‘Fuego‘.

Infine, come ormai ogni anno, il primo festival è il Festivali I Kenges, in Albania, l’unico in Europa a parte Sanremo dove si canta con l’orchestra (il resoconto su Eurofestival News): ha vinto un nome che più che una cantante pura è una performer: cantante, ma anche attrice e conduttrice televisiva, Jonida Maliqi. Due album e diversi singoli all’attivo, volto noto della tv albanese, vent’anni di carriera nonostante abbia soltanto 36 anni, già giudice di The Voice of Albania. Khteju Tokes, la trovate qui sotto l’artista ha già confermato che resterà in albanese.