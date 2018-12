La nostra top 30 dei brani europei dell’anno per chiudere al meglio il 2018

Come ormai tradizione chiudiamo l’anno con la nostra speciale classifica di quelli ad avviso della nostra redazione sono i 30 brani europei più belli usciti nel 2018 o che nel 2018 hanno avuto la massima diffusione pur essendo usciti sul finale del 2017. Una graduatoria che come sempre, non ha alcun criterio se non quello del gusto personale della nostra redazione di Euromusica e non è pertanto guidata da dati di vendita, streaming o altro.

Negli anni passati si erano imposti:

2010: A night like This-Caro Emerald (Paesi Bassi)

2011: Cancion de amor caducada – Melendi (Spagna)

2012: Standing still- Roman Lob (Germania)

2013: Ca ira – Joyce Jonathan (Francia)

2014: Derniere danse- Indila (Francia)

2015: Love me like you- Little Mix (Regno Unito)

2016: Corzinha de Verao – Deolinda (Portogallo)

2017: Stranger – Sigrid (Norvegia)

Questa invece è la top 30 del 2018:

Il nostro invito è come sempre ad ascoltarvi qui sotto gli interi brani (sempre dalla 30 alla 1) perchè spesso gli spezzoni non rendono giustizia al brano stesso. E intanto, ovviamente, come si suol dire in questi casi, buona fine e buon principio: che il nuovo anno ci sia e vi sia propizio. Noi ci ritroviamo domattina, per cominciare come nostra abitudine il nuovo anno in musica. Buon Anno a tutti.