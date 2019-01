Il nostro Buon Anno all’insegna dell’ottimismo con ’50 shades of colours” di Lodovica Comello

Cari amici che siete in visione di questo blog, se dopo i festeggiamenti di San Silvestro, avete ancora voglia – e forze – per cominciare l’anno ballando, alzate a manetta le casse del vostro pc, chiudete le porte e lanciate play: sarà impossibile restare fermi di fronte a questa canzone. Confesso che ce n’eravamo dimenticati, fra le tante cose, ma rimediamo subito. Questo pezzo del 2017 di Lodovica Comello è un inno all’amore, 50 shades of colours, uscito poco dopo l’altrettanto bello ‘Non cadiamo mai’ e la sua partecipazione sanremese.

Ora devo confessarvi che ho un debole per questa artista, la trovo affascinante e semplice allo stesso tempo ed è un peccato che – Sanremo ricorda – dal vivo non sia così forte come da studio, altrimenti pezzi come questo, con lei che si muove anche benissimo, sarebbero degni rappresentanti eurovisivi. Il pezzo ci piace perchè è fresco, moderno, radiofonico e soprattutto insieme lei mette allegria e ottimismo: volendo, possiamo intendere quelle 50 sfumature di colore anche come un inno di speranza per l’anno appena iniziato.

E allora, amici, pronti a muovervi a tempo e fare il coro a squarciagola: seguite Lodovica Comello e la sua truppa. Buon 2019 a tutti, da domani ripartiamo con l’attualità.