Sam Smith lancia un nuovo splendido singolo: “Fire on Fire”

Ha preso d’assalto le classifiche con il suo album di debutto In The Loneky Hour del 2014, e da allora ha mantenuto il suo status di uno dei migliori cantanti pop (soul), grazie anche alle sue numerose collaborazioni con artisti quali Calvin Harris e al suo incredibile secondo album del 2017 The Thrill of It All (il cui tour finirà nel 2019). Come se non bastasse, è finito nel Guinness dei primati per numero di premi ricevuti. Ha ottenuto infatti ben quattro Grammy Awards, tre BRIT Awards, tre Billboard Music Awards e un American Music Awards.

Stiamo parlando del grandissimo Sam Smith che proprio in questi giorni ha pubblicato un nuovo speciale singolo, Fire On Fire. Speciale perché è stato realizzato (con la partecipazione della BBC Concert Orchestra) per la colonna sonora dell’adattamento cinematografico (per Netflix e BBC1) del romanzo Watership Down (La Collina Dei Conigli) di Richard Adams. Si tratta di una miniserie di 4 episodi andati in onda prima di Natale. La storia del 1972, ha conosciuto più adattamenti cinematografici. Parla di un gruppo di conigli che sfuggono alla distruzione della loro gabbia e vanno in cerca di un posto migliore in cui vivere, attraverso mille peripezie.

Il brano, molto classico e riflessivo, rispecchia la triste trama della storia alla perfezione, e i fan, sia del cantante che del romanzo, ne sono rimasti entusiasti. Anche la magia dell’animazione però deve aver giocato un ruolo importantissimo. Se sei interessato a brani con animazioni varie, ne avevamo già parlato qui in un approfondimento apposito.

Ad essere soddisfatti non sono solo i fan, ma anche Sam stesso. Queste le sue parole: Sono così eccitato e onorato di far parte di questo nuovo adattamento di Watership Down. Questa storia è così potente, senza tempo ed è stato emozionante lavorare con Noam Murro (il regista, ndr) e il suo team e con l’incredibile Steve Mac (il produttore, ndr) su questa canzone. Spero che tutti la amino quanto me.