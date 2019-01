“Talk to me”, il producer Leon Somov cambia voci ma si conferma ai vertici

Di Leon Somov abbiamo parlato poco o niente su queste colonne ed allora è il caso di rimediare, perchè si tratta di uno dei producer di musica elettronica più famosi dell’Europa dell’Est. Lituano, vanta un decennio di grandissimi successi discografici, accompagnato in voce da Justė Arlauskaitė, in arte Jazzu: diversi brani al primo posto in classifica, una vittoria come best baltic Act agli MTV Awards e il pieno ogni anno ai Mama Awards, gli oscar della musica lituana.

Oggi che il sodalizio artistico si è rotto, Leon Somov si fa accompagnare in voce sempre da artisti diversi. In questo pezzo, appena uscito, si fa accompagnare da Justinas Jarutis, leader della band Freaks On Floor e già giudice di The Voice of Lithuania e dalla vocalist Kaia.

Sound anni 90, pop elettronico di pregevole fattura del quale Leon Somov è autore della musica e dei beats e che sta già scalando le classifiche dell’airplay nazionale. Contemporaneamente, si sta dedicando alla produzione di musica per il teatro, collaborando con un celebre regista lituano.