Regno Unito, nel 2018 trionfano Calvin Harris & Dua Lipa e The Greatest Showman

Come ogni anno, torna lo spazio dedicato alle classifiche di vendita dell’anno solare nei principali paesi. Nel Regno Unito trionfano il duetto fra Calvin Harris e Dua Lipa fra i singoli e con larghissimo distacco, la colonna sonora di The Greatest Showman in una curiosa top 10 con tre colonne sonore.

SINGOLI PIU’ VENDUTI NEL REGNO UNITO NEL 2018

1. One Kiss- Calvin Harris e Dua Lipa (1570.000 copie)

2. God’s plane- Drake (1.560.000)

3. Shotgun- George Ezra (1.490.000)

4. This is me- Colonna Sonora The Greatest Showman (1.400.000)

5. These days- Rudimental, Jess Glynne, Macklemore, Dan Caplen (1.390.000)

6. Perfect – Ed Sheeran (1.300.000)

7. Nice for what – Drake (1.200.000)

8. Paradise – George Ezra (1.110.000)

9. No tears left to cry – Ariana Grande (1.105.000)

10. Feel it still – Portugal, The Man (1.020.000)

ALBUM PIU’ VENDUTI NEL REGNO UNITO NEL 2018

1. The greatest showman- Colonna Sonora Originale (1.600.000 copie)

2. Staying at Tamara’s -George Ezra (691.000)

3. Divide – Ed Sheeran (510.000)

4. Mamma mia Here we go again- Colonna Sonora Originale (347.000)

5. Scorpion – Drake (300.000)

6. Beerbongs & bentleys – Post Malone

7. A star is born – Colonna Sonora Originale

8. Love – Micheal Bublè

9. Dua Lipa – Dua Lipa

10.Kamikaze- Eminem