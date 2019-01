Charts: soltanto Ava Max resiste al ciclone dei brani di Natale

La prima classifica del 2019 coincide come di consueto con l’ultima rilevazione del 2018 e quindi ancora una volta sono i brani natalizi a farla da padrone, gli storici sempreverdi “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey e “Last Christmas” degli Wham e l’album natalizio di Micheal Bublè. Resiste solamente Aca Max e la sua “Sweet but psycho”.

ALBANIA:Singoli: Aje- Tajna & Ledri Vula

Album: United state of Albania – MC Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Springsteen On Broadway- Bruce Springsteen

BELGIO- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max(Fiandre)/ Tout oublier – Angéle ft Romeo Elvis (Vallonia)/Einmal- Mark Forster(Germanofono)

Album: Dertig- Niels Destadsbader (Fiandre) /Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Plakala-Kazka

CIPRO – Singoli: Thank you next – Ariana Grande

CROAZIA- Singoli:Fritula – Petar Graso (slavi)/Thank you, next – Ariana Grande (internazionali)

Album: Do kraja vrimena- Oliver Dragojevic (slavi)/A star is born – Colonna sonora originale (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Last Christmas- Wham

Album: Christmas – Michael Bublè

ESTONIA – Singoli:TMT – Nublu

FINLANDIA- Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Different world – Alan Walker

FRANCIA- Singoli:Come and get your love – RedBone

Album: Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday

GERMANIA –Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album: MTV Unplugged 2 – Live vom Atlantik – Udo Lindenberg

GRAN BRETAGNA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album:The greatest showman- Colonna sonora originale

GRECIA- Singoli:De me theloun -FY (nazionali) / Thank u, next – Ariana Grande(Internazionali)

Album: Erothevmenous- Nikos Vertis

IRLANDA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album:The greatest showman- Colonna sonora originale

ISLANDA- Singoli:Wham- Last Christmas

Album: Johann Sebastian Bach -Víkingur Heiðar Ólafsson

ISRAELE: Singoli: Kires – Ital Levy (nazionali) /Nothing breaks like a heart – Mark Ronson & Miley Cyrus (internazionali)

ITALIA-Singoli: Il cielo nella stanza- Salmo ft Nstasia

Album:Playlist – Salmo

LETTONIA- Singoli:Thank you, next – Ariana Grande

LITUANIA- Singoli: Sweet but psycho- Ava Max

LUSSEMBURGO- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

MALTA –Sweet but psycho- Ava Max

NORVEGIA- Singoli:Hut – The Blockparty & Esko feat. Mouad Locos, JoeyAK, Young Ellens & Chivv

Album:Have yourself a Merry little Christmas – Kurt Nielsen & The Norwegian radio Orchestra

PAESI BASSI- Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:93- Boef

POLONIA- Singoli:Wystarczę ja- Pawel Domagala

Album: Czeworny diwan – Paluch

PORTOGALLO- Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: De Avesso- Antonio Zambujo

REPUBBLICA CECA- Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Bohemian Rhapsody- Queen

ROMANIA- Singoli: Inainte sa ne fi nascut- The Motans (nazionali)/Diamond heart – Alna Walker ft Sophia Somajo (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Plakala-Kazka

SAN MARINO:La verità- Vasco Rossi

SERBIA- Singoli:Alo – Mc Stojan (slavi)/Breathin- Ariana Grande (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Dovi, dopo-Kali

SLOVENIA- Singoli: Za Naju- Nina Puslar (nazionali)/ Thursday – Jess Glynne (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Adan y Eva- Paulo Londra

Album:La cruz del mapa- Manuel Carrasco

SVEZIA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Z.E- Sverige vet

SVIZZERA: Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday

UCRAINA- Singoli: Plakala-Kazka

UNGHERIA: Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: 44ev – Edda Muvek