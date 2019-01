Italia, “Rockstar” l’album più venduto del 2018. Fra i singoli vince “Amore e Capoeira”

Dominio della produzione italiana e anche della musica rap e trap nelle classifiche di vendita del 2018 nel nostro paese. Come previsto, “Rockstar” di Sfera Ebbasta è il disco più venduto nella sezione album, davanti ad Irama e Laura Pausini, in una top 10 con 9 italiani ai primi 9 posti. Fra i singoli vince – anche qui abbastanza prevedibilmente visti i tre mesi in testa alla chart – “Amore e capoeira” di Takagi & Ketra ft Giusy Ferreri e Sean Kingston

I 10 ALBUM PIU’ VENDUTI IN ITALIA NEL 2018

1.Rockstar – Sfera Ebbasta

2.Plume – Irama

3.Fatti sentire – Laura Pausini

4.Playlist – Salmo

5.Il ballo della vita – Maneskin

6.20 – Capo Plaza

7.Peter Pan – Ultimo

8.Siamo solo noise – Benji e Fede

9.Davide – Gemitaiz

10. Divide- Ed Sheeran

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IT ITALIA NEL 2018

1. Amore e capoeira – Takagi & Ketra ft Giusy Ferreri e Sean Kingston

2. Perfect – Ed Sheeran

3. Cupido – Sfera Ebbasta ft Quavo

4. Tesla – Capo Plaza ft Sfera Ebbasta & Drefgold

5. Italiana- J AX & Fedez

6. Nera – Irama

7. La cintura – Alvaro Soler

8. X – Nicky Jam & J Balvin

9. Cara Italia- Ghali

10. Da zero e cento- Baby K