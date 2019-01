“La berceuse”: alla scoperta di Lynda, il nuovo talento francese

Torniamo in Francia per andare alla scoperta di uno dei nomi di punta dellop hip hop crossover al femminile. Lynda Sherazade, in pochissimi anni è arrivata alla ribalta delle cronache musicali, sia per il canale youtube, che è schizzato quasi subito a 600.000 visite che anche per le sue collaborazioni importanti, su tutte quella con Maitre Gims per la cui etichetta ha inizialmente lavorato.

“On s’y fait”, il brano che l’ha fatta conoscere, è infatti un duetto col celebre componente della Sexion d’Assault, inserito nella colonna sonora del popolare film francese ‘La pièce’, basato sulla vita del produttore della stessa crew, ovvero Diawara. Un film ed un brano che hanno fatto subito breccia fra i giovani francesi.

Questo nuovo singolo ‘La berceuse’ arriva al termine di un percorso artistico che l’ha già vista pubblicare un album nel 2016 e ora passare con una major che ha avviato la produzione del suo secondo. Continuando però allo stesso tempo a collaborare con nomi di punta del genere, su tutti Dadju, attuale leader della classifica francese e fratello dello stesso Maitre Gims. Merita un ascolto anche ‘Conscience’