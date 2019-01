Downloads e airplay: domina la hit di Ava Max

Dominio assoluto per Ava Max nelle classifiche europee di ariplay e download. Fra gli europei resiste soltanto Calvin Harris

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1. Sweet but psycho- Ava Max

2. Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (GBR)

3. Let you love me – Rita Ora (GBR)

4. Be alright- Dean Lewis

5. Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

6. Natural- Imagine Dragons

7. Shotgun – George Ezra (GBR)

8. Happier- Marshmello ft Bastille

9. High Hopes- Panic! At the disco

10.Girls like you – Maroon 5 ft Cardi B

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1. Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (GBR)

2. Let you love me – Rita Ora (GBR)

3. Shotgun – George Ezra (GBR)

4. Taki Taki- DJ Snake feat. Selena Gomez, Ozuna and Cardi B (FRA)

5. In my Mind- Dynoro ft Gigi D’Agostino (LIT/ITA)

6. Without me – Halsey (GBR)

7. Speechless- Robin Schulz ft Erika Sirola (GER/FIN)

8. Nothing Breaks Like a Heart- Mark Ronson ft Miley Cyrus (GBR)

9. Love someone- Lukas Graham (DAN)

10.Driving home for Christmas- Chris Rea (GBR)

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1. Sweet but psycho- Ava Max

2. Promises- Calvin Harris fy Sam Smith (GBR)

3. Thank U, next- Ariana Grande

4. Taki taki -DJ Snake ft Selena Gomez (FRA)

5. Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

6. Let you love me – Rita Ora (GBR)

7. Without me – Halsey (GBR)

8. Happier- Marshmello ft Bastille

9. Shotgun- George ezra (GBR)

10.High Hopes- Panic! At the disco

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1. Promises- Calvin Harris fy Sam Smith (GBR)

2. Taki taki -DJ Snake ft Selena Gomez (FRA)

3. Let you love me – Rita Ora (GBR)

4. Without me – Halsey (GBR)

5. Shotgun – George Ezra (GBR)

6. Wham- Last Christmas (GBR)

7. In my Mind- Dynoro ft Gigi D’Agostino (LIT/ITA)

8. Nothing Breaks Like a Heart- Mark Ronson ft Miley Cyrus (GBR)

9. Love someone- Lukas Graham (DAN)

10. Say my name- David Guetta ft b<ene Rhexha, J Balvin (FRA)