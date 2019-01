Torna Road to Esc. Euromusica su Radio Stonata alla scoperta della Lituania

Nuovo appuntamento, il primo del 2019, con Road to Esc, l’approfondimento di Radio Stonata dedicato ai paesi che partecipano all’Eurovision Song Contest e alla loro musica. Ogni settimana il nostro responsabile Emanuele Lombardini (che oltre ad Euromusica rappresenta anche Eurofestival News) propone una selezione musicale da un paese diverso. Questa settimana viaggio fra i la musica della Lettonia

Il grandangolo lega invece Sanremo all’Eurovision: gli artisti stranieri già eurovisivi che hanno anche preso parte al Festival della città dei fiori. Poi come sempre tante notizie eurovisive. In conduzione e regia come sempre Elisabetta Casarin. Qui sotto, come sempre, il podcast