“Pideme”, la magia del duetto fra le regine Vanesa Martin e Mariza

Diamo spazio volentieri ad una grande perla uscita sul finale del 2018, un duetto che accompagna il nuovo album di Vanesa Martin Todas la mujeres que habitan en mi. In Pideme, sospesa fra il flamenco ed il pop, la grande cantante spagnola duetta con una regina del fado moderno, la portoghese Mariza. La spagnola è ormai un nome consolidato della musica flamenco pop: primo posto per i suoi ultimi lavori, compreso questo, disco di platino

E una fama consolidata ormai non solo in Spagna. dove ha duettato con buona parte degli artisti del mainstream contemporaneo, toccando e superando quota 500.000 copie vendute – è tantissimo, considerando che il mercato musicale spagnolo è similare per cifre e certificazioni al nostro – scrivendo anche per altri artisti, soprattutto donne, che hanno fatto loro le sue sonorità delicate e tipicamente spagnole.

Quanto a Mariza, portoghese di origini mozambicane, c’è poco da dire: a 45 anni è insieme ad Ana Moura, con la quale ha diviso il palco nell’opening act dell’ultimo Eurovision, la dominatrice assoluta della scena fadista attuale: 1 milione di copie venute, 9 dischi di platino e la fama di ambasciatrice del fado attuale nel mondo, erede naturale della grande Amalia Rodriguez. In questo duetto, si esibisce in spagnolo