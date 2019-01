“Colder”: il nuovo singolo anticipa l’album in uscita di Nina Nesbitt

Di Nina Nesbitt avevamo già parlato lo scorso agosto in occasione dell’uscita di un singolo interessantissimo, “Loyal to me”. Torniamo a parlare di lei perchè con il 2019 sta per arrivare il secondo album della cantautrice scozzese, The Sun Will Come Up, the Seasons Will Change ed a giudicare dal singolo di lancio, ‘Colder’, promette molto bene. Power ballad di quelle potenti, molto radiofonica.

Un lavoro fra l’altro che comprende anche un brano inizialmente pensato per Rihanna e farà da preludio anche ad un tour in Nord America, oltrecè in tutto il Regno Unito. Proprio i live sembrano essere la sua migliore dimensione visto che non sempre le sue produzioni, che hanno un ottimo riscontro di critica, vengono premiate a livello di vendite: nel 2018 ha preso parte ad alcuni importanti festival ed eventi, fra i quali il prestigioso Midem di Cannes.

“The Sun Will Come Up, the Seasons Will Change”, la canzone che dà il titolo al lavoro, benchè non ancora uscita come singolo è stata fra l’altro di recente eseguita durante ‘Life sentence’, un popolare show della tv statunitense

