BBC Sound of 2019: gli esperti premiano il francese Octavian

Ancora una volta è un artista non britannico a vincere il BBC Sound of, l’annuale sondaggio organizzato dalla BBC che chiede, sulla base di una longlist pubblicata alla fine dell’anno precedente, chi sia il nome emergente su cui scommettere nell’anno a venire. Si tratta del rapper franco-angolano Octavian, che in soli due anni ha saputo conquistarsi la fiducia dei critici, con produzioni di grande livello, lontane dal mainstream ma premiate anche dai live.

Il francese ha preceduto la cantautrice rock statunitense King Princess, la cantautrice inglese Grace Carter, il rapper inglese Slowthai e la spagnola Rosalia, vera protagonista di questa estate in giro per l’Europa col suo sound urban in lingua nazionale. Fanno parte poi della shortlist l’irlandese Dermot Kennedy, la rapper inglese Ella Mai, un altro rapper, FLOHIO, recentemente recenisto anche dal Guardian, la cantautrice inglese Mahalia e la band scozzese Sea Girls.

L’anno scorso si impose la norvegese Sigrid, quest’anno un francese e l’anno della giovane artista è stato poi in effetti straordinario. Va ricordato che il BBC Sound of è un premio virtuale, non c’è nulla in palio, ma raramente gli esperti di musica inglesi (114 fra dj, giornalisti, blogger, critici musicali, organizzatori di festival) sbagliano.

Il brano che sentite qui sotto è tratto dal secondo album di Octavian, Spaceman, che arriva dopo un esordio in crescendo e diversi brani usciti anche come singolo.

