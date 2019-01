Charts: Lady Gaga e Bradley Cooper tengono testa ad Ava Max

Dopo la serata dei Golden Globe e con l’arrivo delle prime effettive rilevazioni dell’anno solare, arriva a conquistare diversi primi posti la canzone portante della colonna sonora di ‘A star is born’, eseguita da Lady Gaga e Bradley Cooper, che tiene testa ad Ava Max. Tiene bene anche l’album che comprende le tante canzoni del film

ALBANIA:Singoli: Aje- Tajna & Ledri Vula

Album: Era e parfumit – Migena Rinxhi

AUSTRIA: Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album:Die grössten Partyhits – Volume X – 10 Jahre Partypower- Die Grubertaler

BELGIO- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max(Fiandre)/ Tout oublier – Angéle ft Romeo Elvis (Vallonia)/Einmal- Mark Forster(Germanofono)

Album: Dertig- Niels Destadsbader (Fiandre) /Brol- Angèle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Plakala-Kazka

CIPRO – Singoli: Thank you next – Ariana Grande

CROAZIA- Singoli:Fritula – Petar Graso (slavi)/Thank you, next – Ariana Grande (internazionali)

Album: Do kraja vrimena- Oliver Dragojevic (slavi)/A star is born – Colonna sonora originale (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Sweet but psycho- Ava Max

Album: A star is born – Colonna Sonora Originale

ESTONIA – Singoli:TMT – Nublu

FINLANDIA- Singoli:Wow- Post Malone

Album: Different world – Alan Walker

FRANCIA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: A star is born – Colonna Sonora Originale

GERMANIA –Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album: Du warst jede trane wert- Daniela Alfinito

GRAN BRETAGNA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album:The greatest showman- Colonna sonora originale

GRECIA- Singoli:Gango- Snik ft Noizy (nazionali) / Thank u, next – Ariana Grande(Internazionali)

Album: Erothevmenous- Nikos Vertis

IRLANDA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album:The greatest showman- Colonna sonora originale

ISLANDA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: KBE kynnir: Hetjan úr hverfinu-Herra Hnetusmjör

ISRAELE: Singoli: Kires – Ital Levy (nazionali) /Nothing breaks like a heart – Mark Ronson & Miley Cyrus (internazionali)

ITALIA-Singoli: Il cielo nella stanza- Salmo ft Nstasia

Album:Playlist – Salmo

LETTONIA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

LITUANIA- Singoli: Sweet but psycho- Ava Max

LUSSEMBURGO- Singoli:High Hpes – Panic! At the disco

MALTA –Sweet but psycho- Ava Max

NORVEGIA- Singoli:Wow- Post Malone

Album:Different World- Alan Walker

PAESI BASSI- Singoli: Hij is van mij- Kris Kross Amsterdam, Maan & Tabitha feat. Bizzey

Album:93- Boef

POLONIA- Singoli:Wystarczę ja- Pawel Domagala

Album: The Best of 2018- Interpreti Vari

PORTOGALLO- Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: De Avesso- Antonio Zambujo

REPUBBLICA CECA- Singoli: Bohemian Rhapsody- Queen

Album:Bohemian Rhapsody- Queen

ROMANIA- Singoli: Inainte sa ne fi nascut- The Motans (nazionali)/Say my name – David Guetta ft Bebe Rexha & J Balvin (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Plakala-Kazka

SAN MARINO:Se piovesse il tuo nome- Elisa

SERBIA- Singoli:Alo – Mc Stojan (slavi)/Breathin- Ariana Grande (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Bohemian Rhapsody- Queen

Album:Prepacte – DMS

SLOVENIA- Singoli: ZNeko drigo tisocletje- Neisha (nazionali)/ Thank you, next- Ariana Grande (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Adan y Eva- Paulo Londra

Album:La cruz del mapa- Manuel Carrasco

SVEZIA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Wow – Ant Wan

SVIZZERA: Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album:A star is born – Colonna Sonora Originale

UCRAINA- Singoli: Plakala-Kazka

UNGHERIA: Singoli:Mesztelen- Majka & Tamas Horvath

Album: 44ev – Edda Muvek

