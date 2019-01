“Progress” , il debutto di spessore della giovane Anica Russo

Ricerca per:

Oggi Anica Russo, chiare origini italiane (e pure croate) ma nata e cresciuta in Germania, esce con ‘ Progress ‘ il suo primo singolo da solista, che porta immediatamente la produzione di una major, che ha deciso di prenderla sotto la sua ala protettiva. Per le fra l’altro anche la partecipazione ad un talent show (“Norddeutschlands Musicalstar”) e anche un’altra collaborazione di spicco, q uella con Jones & Brock nel brano “Join me”.

A soli 18 anni si è già fatta conoscere con alcune collaborazioni di spicco, non ultima quella con il dj e producer anglo-norvegese Alan Walker . Merito della sua enorme passione per la musica che sin da bambina l’ha portata a suonare musica di tutti i tipi, ma soprattutto le canzoni che sentiva su MTV . Poi ha cominciato a caricare le sue cover su youtube e aumentando i followers, sono arrivate anche le prime soddisfazioni.

