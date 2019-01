Road to Esc, Euromusica su Radio Stonata: musica dalla Danimarca

Nuova puntata di Road to Esc, il programma di Radio Stonata che vede ospite il fondatore del nostro sito Emanuele Lombardini e che ogni settimana porta gli ascoltatori a scoprire la musica di un paese in gara all‘Eurovision Song Contest. Questa settimana, tocca alla Danimarca.

Nella seconda parte, lo spazio dedicato al grandangolo che consente di scoprire i piccoli grandi legami musicali fra il paese scandinavo e l’Italia. Nel mezzo come sempre le notizie e le curiosità eurovisive. Al timone ed in regia Elisabetta Casarin.

