Ecco  Σtella, la nuova scommessa made in Grecia

E’una degli oltre 200 protagonisti dell’Eurosonic Norderslaag, il più grande showcase festival d”Europa, in corso di svolgimento a Groningen, nei Paesi Bassi, ed è già uno dei nomi emergenti migliori del suo paese, la Grecia. Stiamo parlando di Σtella (ovvero Stella with Sigma), al secolo Stella Chromopoulou. Tanto brava nelle sue produzioni soliste della scena indie tanto come voce di progetti elettronici, come quello che sentite qui sotto, realizzato col dj connazionale Nteibint.

Il suo progetto più recente è l’album “Works for you”, uscito nel 2017 per una etichetta belga, che l’ha portata ad essere protagonista di un tour per tutta l’Europa sud e balcanica: Grecia, Montenegro, Macedonia, Serbia, Kosovo e Bulgaria ma anche negli Stati Uniti, a Londra, in Islanda e, in occasione del primo lavoro, anche alla cerimonia di apertura dei giochi europei che si sono svolti a Baku nel 2015.

Nome stabile della scena indie greca, sta lentamente guadagnando consensi e sta mostrando un lato internazionale e poco conosciuto della musica ellenica. Interessante la title track ma anche “Works for you” e ‘”Nest”, in un lavoro che ha comunque 11 tracce. Di lei si è ovviamente interessata anche MAD tv, l’emittente di musica giovane della Grecia, che l’ha vista diverse volte ospite con le sue produzioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...