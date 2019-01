Charts: soltanto Ava Max tiene testa a Lady Gaga ft Bradley Cooper

Dominio assoluto per Lady Gaga e Bradley Cooper, la cui “Shallow”, inclusa nella colonna sonora di ‘A star is born’ continua ad essere il brano maggiormente venduto in Europa. Anche la compilation stessa ha ottimi riscontri. Tiene testa nei singoli “Sweet but psycho” di Ava Max

ALBANIA:Singoli: Aje- Tajna & Ledri Vula

Album: Vjeshte/Dimer 18 – Buta

AUSTRIA: Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album:Neujahrskonzert 2019 – New Year’s Concert 2019- Orchestra Filarmonica di Vienna diretta da Christian Thielemann

BELGIO- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max(Fiandre)/ Tout oublier – Angéle ft Romeo Elvis (Vallonia)/Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper(Germanofono)

Album: Dertig- Niels Destadsbader (Fiandre) /Brol- Angèle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Plakala-Kazka

CIPRO – Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

CROAZIA- Singoli:Rekao si – Nina Badric (slavi)/Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper(internazionali)

Album: Vrijeme -Parni Valjak (slavi)/A star is born – Colonna sonora originale (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Kolde naetter- Gilli

Album: A star is born – Colonna Sonora Originale

ESTONIA – Singoli:TMT – Nublu

FINLANDIA- Singoli:Armaa Rinne- Teflon Brothers

Album: Different world – Alan Walker

FRANCIA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: A star is born – Colonna Sonora Originale

GERMANIA –Singoli:Dodi- Shindy

Album: MTV Unplugged Live vom Atlantik- Udo Lindenberg

GRAN BRETAGNA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album:The greatest showman- Colonna sonora originale

GRECIA- Singoli:Gango- Snik ft Noizy (nazionali) / Thank u, next – Ariana Grande(Internazionali)

Album: Ach kai na xera pu na sai – Pantelis Pantelidis

IRLANDA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album:The greatest showman- Colonna sonora originale

ISLANDA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: KBE kynnir: Hetjan úr hverfinu-Herra Hnetusmjör

ISRAELE: Singoli: Kires – Ital Levy (nazionali) /Nothing breaks like a heart – Mark Ronson & Miley Cyrus (internazionali)

ITALIA-Singoli: E’ sempre bello- Coez

Album:Playlist – Salmo

LETTONIA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

LITUANIA- Singoli: Sweet but psycho- Ava Max

LUSSEMBURGO- Singoli:High Hopes – Panic! At the disco

MALTA –Sweet but psycho- Ava Max

NORVEGIA- Singoli:Wow- Post Malone

Album:Different World- Alan Walker

PAESI BASSI- Singoli: Hij is van mij- Kris Kross Amsterdam, Maan & Tabitha feat. Bizzey

Album:93- Boef

POLONIA- Singoli:High Hopes – Panic! At the disco

Album: The platinum collection- Queen

PORTOGALLO- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: De Avesso- Antonio Zambujo

REPUBBLICA CECA- Singoli: Sweet but psycho- Ava Max

Album:Bohemian Rhapsody- Queen

ROMANIA- Singoli: Inainte sa ne fi nascut- The Motans (nazionali)/Say my name – David Guetta ft Bebe Rexha & J Balvin (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Plakala-Kazka

SAN MARINO:Se piovesse il tuo nome- Elisa

SERBIA- Singoli:Alo – Mc Stojan (slavi)/Rewrite the stars- Anne Marie & James Arthur ( (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Prepacte – DMS

SLOVENIA- Singoli: ZNeko drigo tisocletje- Neisha (nazionali)/Sweet but psycho- Ava Max (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Adan y Eva- Paulo Londra

Album:La cruz del mapa- Manuel Carrasco

SVEZIA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:A star is born – Colonna Sonora Originale

SVIZZERA: Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album:A star is born – Colonna Sonora Originale

UCRAINA- Singoli: Plakala-Kazka

UNGHERIA: Singoli:Mesztelen- Majka & Tamas Horvath

Album: Jeg hatans – Hooligans

Mi piace: Mi piace Caricamento...