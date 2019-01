I Musiqq tornano con “Biļete Tikai Uz Priekšu”

Li avevamo già conosciuti nel 2011, quando hanno partecipato all’Eurovision Song Contest in rappresentanza della propria nazione, la Lettonia con Angel in Disguise (tr. Angelo travestito). Per loro niente qualificazione alla finale. Il duo dei Musiqq aveva iniziato la carriera due anni prima. Ora, in occasione dei dieci anni, con tre album alle spalle, lancia un nuovo singolo, Biļete Tikai Uz Priekšu (tr. Biglietto di sola andata), che anticipa l’album.

Emīls Balceris (voce) e Marats Ogļezņevs (voce e autore dei brani), questi i nomi dei due che compongono il gruppo, hanno sempre prodotto musica Pop e R&B con grande successo nel paese natale. A riprova che l’Eurovision è una grande vetrina di artisti veri, il video del singolo appena pubblicato è in cima alle classifiche lettoni dei brani più visualizzati del momento su YouTube.

Biļete Tikai Uz Priekšu è un brano piacevole e orecchiabile. Ci invita a credere sempre nei miracoli e a non guardare mai indietro; per questo il titolo “Biglietto solo andata”. In un’intervista, parlando del concerto che si terrà il 27 aprile a Riga, hanno dichiarato:

Crediamo nei miracoli e sappiamo che anche le persone che ci circondano fanno parte di questi. Non vediamo l’ora di del concerto nell’Arena di Riga! Questo sarà il nostro concerto più impressionante fatto finora. Stiamo anche lavorando attivamente al nuovo album che dovrà vedere la luce del giorno all’inizio di marzo.

