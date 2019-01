“Muerdeme” di Maria Villar, manca il biglietto per Eurovision ma è un esordio con tormentone

Per la serie ‘I grandi abbagli delle giurie nazionali e le canzoni che non vedremo all’Eurovision’, ecco “Muerdeme” di Maria Villar, arrivata domenica sera inopinatamente seconda nel galà nazionale di selezione, realizzato come l’anno scorso, con brani inediti assegnati ad alcuni dei finalisti del talent show Operacion Triunfo. Sembrava tutto fatto per la vittoria di questo pezzo, soprattutto dopo che nella prima fase di selezione, col voto on line aveva chiuso al primo posto.

Ed invece il pubblico da casa, alla fine, le ha preferito ‘La venda’ di Miki Nunez, quinto nella prima selezione e autore di una grande rimonta. Le caratteristiche perchè questo pezzo scritto da David Feito de El Sueño de Morfeo faccia bene e chissà che la giovane cantante madrilena non sia attesa dagli stessi risultati di vendite delle grandi sconfitte dello scorso anno, Ana Guerra y Aytana, la cui “Lo malo” in Spagna ha raggiunto il doppio disco di platino.

La Spagna ha perso una occasione per portare un brano che si prestava ad una messa in scena ad alto tasso di sensualità. La rumba ska del cantante catalano avrà il grande compito di riportare nelle zone alte dell’Eurovision la Spagna: non sarà facile.

