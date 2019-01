Road to Esc, Euromusica su Radio Stonata: musica dall’Europa e…dialetti d’Italia

Secondo appuntamento del 2019di Road to Esc, il programma di Radio Stonata che vede ospite il fondatore del nostro sito Emanuele Lombardini e che ogni settimana porta gli ascoltatori a scoprire la musica di un paese in gara all‘Eurovision Song Contest. Questa settimana, tuttavia parliamo dei sei vincitori del Public Choice Awards, nell’ambito del premio Music Moves Eurpe Talent Awards, del quale abbiamo scritto anche su queste colonneRoad to Esc, Euromusica su Radio Stonata: musica dall’Europa e…dialetti d’Italia

Nella seconda parte, lo spazio dedicato al grandangolo che consente di scoprire alcune perle della musica italiana in dialetto. Nel mezzo come sempre le notizie e le curiosità eurovisive. Al timone ed in regia Elisabetta Casarin.

Mi piace: Mi piace Caricamento...