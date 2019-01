“Ellie” e “Ordinary”, Regi torna e fa doppietta di successi

Il nome di Regi Penxten dice forse poco al grande pubblico, ma in realtà il dj e producer belga è uno dei nomi prominenti della scena EDM europea e non solo. Famoso inizialmente come autore e produttore (sono suoi tutti i maggiori successi dei Sylver, il progetto eurodance che ad inizio millennio riempiva le discoteche di mezzo continente e le classifiche del nord Europa), ha avuto in proprio anche un paio di album di livello, da primo posto in classifica.

In questi giorni è tornato ai vertici delle classifiche nazionali e lo ha fatto con la trascinante “Ellie” in cui mette la voce l’olandese Jake Reese, che si è rilanciato dopo la vittoria nella terza edizione di X Factor nel suo Paese ma nessun successo discografico. Pezzo trascinante che unisce il pop alla EDM.

In questi giorni poi è uscito un altro singolo, “Ordinary”, che vede la partecipazione di Milo Meskens, un cantante belga vincitore di un talent show nazionale, con all’attivo alcuni singoli di medio successo. Oltre 1.5 milioni di copie vendute, ora l’artista belga si prepara, dopo lungo tempo ad uscire con un nuovo album. Ottimo trampolino di lancio.

