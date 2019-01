Ricerca per:

Già vincitori di numerosi riconoscimenti a livello nazionale, compresi quelli della locale sezione di MTV, sono presenza fissa nelle radio private del più occidentale – insieme all’Estonia – dei paesi della ex cortina di Ferro. Merita un ascolto anche “Sweet little something”, del 2014.

Anche “ Movin on “, che trovate qui sotto, è un altro ottimo esempio della loro musica. Già 15 album all’attivo, l’ultimo uscito nel 2018, scelgono l’inglese per proporsi al grande pubblico e questo ha dato loro la possibilità di farsi conoscere anche oltre confine.

Sospesi fra George Ezra e Ed Sheeran, i Support Lesbiens sono in realtà una delle band più importanti e longeve della scena ceca se è vero che sono vivi e presenti da ben prima che nascesse la Repubblica Ceca (fondata il 1. gennaio del 1993). Nascono infatti nel 1992 ed hanno già quindi superato i 25 anni di carriera. “Little by little” è la loro ultima fatica, che li propone su quelle sonorità pop orecchiabili e moderne, confinanti con un certo brit pop, che oggi hanno ottimo successo radiofonico.

Alla scoperta dei Support Lesbiens, da oltre 25 anni il pop made in Repubblica Ceca

