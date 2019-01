Charts: il nuovo di Ariana Grande tiene testa ad Ava Max

7 rings”, il nuovo singolo di Ariana Grande sta scalando posizioni e conquistando primi posti in Europa, unico brano ancora a tenere testa ad Ava Max e al singolo di Lady Gaga tratto dal film ‘A star is born”.

ALBANIA:Singoli: Aje- Tajna & Ledri Vula

Album: Live 2019- Adem Tahiri

AUSTRIA: Singoli:Dodi – Shindy

Album:Wirbelwind – Melissa Naschenweng

BELGIO- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max(Fiandre)/ Tout oublier – Angéle ft Romeo Elvis (Vallonia)/Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper(Germanofono)

Album: Dertig- Niels Destadsbader (Fiandre) /Brol- Angèle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Plakala-Kazka

CIPRO – Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

CROAZIA- Singoli:U tebi- Vanna (slavi)/Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper(internazionali)

Album: Vrijeme -Parni Valjak (slavi)/Live in Buenos Aires- Coldplay (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: X – Kesi

Album: A star is born – Colonna Sonora Originale

ESTONIA – Singoli:TMT – Nublu

FINLANDIA- Singoli:Armaa Rinne- Teflon Brothers

Album: Different world – Alan Walker

FRANCIA- Singoli:Sale mood- Bramsito ft Booba

Album: Jeannine- Lomepal

GERMANIA –Singoli:Hobby Hobby – Mero

Album: Ritual- Oomph!

GRAN BRETAGNA- Singoli:7 rings – Ariana Grande

Album:The greatest showman- Colonna sonora originale

GRECIA- Singoli:Gango- Snik ft Noizy (nazionali) / Without me – Halsey (Internazionali)

Album: Ach kai na xera pu na sai – Pantelis Pantelidis

IRLANDA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album:The greatest showman- Colonna sonora originale

ISLANDA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: KBE kynnir: Hetjan úr hverfinu-Herra Hnetusmjör

ISRAELE: Singoli: Kires – Ital Levy (nazionali) /Nothing breaks like a heart – Mark Ronson & Miley Cyrus (internazionali)

ITALIA-Singoli: Stamm fort – Luchè ft Sfera Ebbasta

Album:Playlist – Salmo

LETTONIA- Singoli:Thank U, next- Ariana Grande

LITUANIA- Singoli: Sweet but psycho- Ava Max

LUSSEMBURGO- Singoli:High Hopes – Panic! At the disco

MALTA –Sweet but psycho- Ava Max

NORVEGIA- Singoli:7 rings – Ariana Grande

Album:Different World- Alan Walker

PAESI BASSI- Singoli: Hij is van mij- Kris Kross Amsterdam, Maan & Tabitha feat. Bizzey

Album:93- Boef

POLONIA- Singoli:High Hopes – Panic! At the disco

Album: Randks w ciemnosc- Nochy Kochanek

PORTOGALLO- Singoli:Tou bem – Profjam ft Lhast

Album: The platinum collection- Queen

REPUBBLICA CECA- Singoli: Sweet but psycho- Ava Max

Album:Bohemian Rhapsody- Queen

ROMANIA- Singoli: In palma ta – Edward Sanda & Ioana Ignat (nazionali)/Taki Taki – DJ Snake ft Selenza Gomez, Cardi B & Ozuna (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Love & Lover – Leonid Rudenko feat. Alina Eremia & Dominique Young Unique

SAN MARINO:Se piovesse il tuo nome- Elisa

SERBIA- Singoli:Alo – Mc Stojan (slavi)/Rewrite the stars- Anne Marie & James Arthur ( (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Dovi, dopo-Kali

SLOVENIA- Singoli: Romanca v dvigalu – Bilbi (nazionali)/Nothing breaks like a heart – Mark Ronson & Miley Cyrus (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Adan y Eva- Paulo Londra

Album:La cruz del mapa- Manuel Carrasco

SVEZIA- Singoli: 7 rings – Ariana Grande

Album:Wow- Ant Wan

SVIZZERA: Singoli:Dodi – Shindy

Album:A star is born – Colonna Sonora Originale

UCRAINA- Singoli: Plakala-Kazka

UNGHERIA: Singoli:Mesztelen- Majka & Tamas Horvath

Album: Árnyék és fény- Kowalski Meg a vega

Mi piace: Mi piace Caricamento...