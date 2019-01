Germania, l’album più venduto del 2018…è uscito nel 2017. Singoli, vince Dynoro

Clamoroso esito in Germania della classifica dei singoli più venduti nel 2018: vince….un album del 2017 ovvero l’eponimo di Helene Fischer, che ormai ha raggiunto un milione di copie ed il disco di diamante. In classifica anche i discussi Frei.Wild, band italiana di Bressanone, molto criticata per la sua vicinanza alla estrema destra. Fra i singoli vince invece Dynoro, ma si segnala la presenza della versione di ‘Bella ciao’ tratta dalla serie Netflix La casa di Carta, della quale avevamo parlato qui.

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN GERMANIA NEL 2018

1. In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino (LIT/ITA)

2. Pefect – Ed Sheeeran (GBR)

3- Was du liebe nennst – Bausa (GER)

4. One Kiss – Calvin Harris & Dua Lipa (GBR)

5. Nevermind – Dennis Lloyd (ISR)

6. Bella Ciao – El Profesor Hugel rmx (SPA/FRA)

7. Je ne parle pas francais – Namika ft Black M Beatgees rmx (GER/FRA)

8. Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato (GBR)

9. Friends- Marshmello & Anne Marie

10. Echame la culpa – Luis Fondi & Demi Lovato

I 10 ALBUM PIU’ VENDUTI IN GERMANIA NEL 2018

1. Helene Fischer- Helene Fischer (GER)

2. Palmen aus Plastik 2 – Bonez MC & Raf Camora (GER/AUT)

3. Wolke 7 – Gzuz (GER)

4. Rivalen und rebellen – Frei.Wild (ITA)

5. Divide – Ed Sheeran (GER)

6. Tumult- Herbert Gronemeyer (GER)

7. Na und? – Ben Zucker (GER)

8. Mythos- Bushido (GER)

9. Im auge des sturmes- Santiano (GER)

10.Kopf asu Herz an – Elòy De Jong (NED)

