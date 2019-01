Festival di Sanremo: ritorni, sorprese e debutti interessanti fra i duetti

Comunicati ufficialmente 23 dei 24 duetti che sentiremo nella serata di venerdì 8 febbraio al Festival di Sanremo 2019. Manca soltanto quello de Il Volo, ma il cast è ormai completo e ci sono anche belle novità e alcuni ritorni. Per la prima volta, vedremo sul palco sanremese l’italo-britannico Jack Savoretti, per un duetto tutto made in Genova (il cantautore ha radici proprio nel capoluogo ligure) con gli Ex-Otago ed è quindi probabile che avremo riferimenti alla tragedia dello scorso 14 agosto.

Debutti per Guè Pequeno, per il giovane di Amici Biondo, Caterina Guzzanti (a Sanremo era stata in gara sua sorella Sabina, con La Riserva Indiana nel 1995), Brunori SAS, Beppe Fiorello come duettante (è stato ospite più volte al Festival), Cristina D’Avena e Paolo Jannacci. Tornano come duettanti Tony Hadley (avev già duettato nel 2008 con Meneguzzi), Neri Marcorè (nel 2011 con Luca Barbarossa e Raquel Del Rosario) e l’étoile Eleonora Abbagnato.

Giocano in casa, facendosi accompagnare dai rispettivi autori Francesco Renga (con Bugaro e appunto la Abbagnato) e Nino D’Angelo e Livio Cori (i Sottotono di Big Fish), oltre a Ultimo che duetta con quel Fabrizio Moro con cui condivide un successo discografico. Ecco la lista dei duetti:

Achille Lauro con Morgan – Rolls Royce

Anna Tatangelo con Syria – Le nostre anime di notte

Arisa con Tony Hadley – Mi sento bene

Boomdabash con Rocco Hunt – Per un milione

Daniele Silvestri con Manuel Agnelli – Argento vivo

Einar con Biondo – Parole nuove

Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci – Nonno Hollywood

Ex-Otago con Jack Savoretti – Solo una canzone

Federica Carta e Shade con Cristina D’Avena – Senza farlo apposta

Francesco Renga con Bungaro ed Eleonora Abbagnato – Aspetto che torni

Ghemon con Diodato – Rose viola

Il Volo – con artista da decidere – Musica che resta

Irama con Noemi e Caterina Guzzanti – La ragazza col cuore di latta

Loredana Bertè con Irene Grandi – Cosa ti aspetti da me

Mahmood con Gue Pequeno – Soldi

Motta con Nada – Dov’è l’Italia

Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci – I ragazzi stanno bene

Nek con Neri Marcorè – Mi farò trovare pronto

Nino D’Angelo e Livio Cori con i Sottotono – Un’altra luce

Paola Turci con Beppe Fiorello – L’ultimo ostacolo

Patty Pravo con Briga – Giovanni Caccamo – Un po’ come la vita

Simone Cristicchi con Ermal Meta – Abbi cura di me

Ultimo con Fabrizio Moro – I tuoi particolari

Zen Circus con Brunori Sas – L’amore è una dittatura

