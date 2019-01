“Tous les deux”, Seemone e la sua ‘chanson’ dedicata al padre

Proseguiamo la miniserie dedicata ai grandi abbagli delle finali nazionali per l’Eurovision con “Tous les deux“, secondo alle selezioni francesi ed interpretato da Seemone, al secolo Léa Simoncini. Un brnao delicato, molto francese nelle sonorità, una melodia che aveva convinto anche le giurie internazionali (compresa quella italiana, rappresentata dal nostro capodelegazione Nicola Caligiore), ma che è stata travolta al televoto da Bilal Hassani.

Secondo singolo per questa ventiduenne che ha due caratteristiche: la prima è quella di essere nata con una malformazione ad una corda vocale, spezzata in due, che le ha donato questa voce sottile e la seconda è che in Francia il suo cognome è importantissimo.

Suo padre Marc Simoncini, al quale peraltro – benchè vivente – è dedicata questa canzone, è nientemeno che il fondatore di un celebre sito internazionale per cuori solitari. Un bel talento, questa ragazza, della quale sentiremo probabilmente parlare.

