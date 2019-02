Charts: Ariana Grande domina l’Europa con la sua “7 rings”

Settimana senza rivali per Ariana Grande che col nuovo singolo “7 rings” fa quasi piazza pulita e conquista gran parte dei primi posti nei paesi del Vecchio Continente. Da noi sale al primo posto Fedez, in Belgio comandano i Balthazar, dei quali avevamo parlato qui.

ALBANIA:Singoli: Aje- Tajna & Ledri Vula

Album: Vjeshte Dimer 2018 -Buta

AUSTRIA: Singoli:Hobby hobby – Mero

Album:Wirbelwind – Melissa Naschenweng

BELGIO- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max(Fiandre)/ Tout oublier – Angéle ft Romeo Elvis (Vallonia)/Sekundengluck – Herbert Gronemeyer (Germanofono)

Album: Fever – Balthazar (Fiandre) /Brol- Angèle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Plakala-Kazka

CIPRO – Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

CROAZIA- Singoli:Ovaj grad – Mia (slavi)/Nothing breaks like a heart – Mark Ronson & Miley Cyrus (internazionali)

Album: Vrijeme -Parni Valjak (slavi)/Love – Micheal Bublè (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: A star is born – Colonna Sonora Originale

ESTONIA – Singoli:TMT – Nublu

FINLANDIA- Singoli:7 rings – Ariana Grande

Album: Last call Live in Helsinki – Remu & Hurriganes

FRANCIA- Singoli:On fleek- Eva ft Lartiste

Album: Jeannine- Lomepal

GERMANIA –Singoli:Prinzessa- Capital Bra

Album: Da nich fur – Dendemann

GRAN BRETAGNA- Singoli:7 rings – Ariana Grande

Album:Bring me the horizon- Amo

GRECIA- Singoli:Gango- Snik ft Noizy (nazionali) / 7 rings – Ariana Grande(Internazionali)

Album: Ach kai na xera pu na sai – Pantelis Pantelidis

IRLANDA- Singoli:7 rings – Ariana Grande

Album:The greatest showman- Colonna sonora originale

ISLANDA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album: KBE kynnir: Hetjan úr hverfinu-Herra Hnetusmjör

ISRAELE: Singoli: Sttik ubn l sburi, edn ban zekn ustfn lgr – Sis (nazionali) /Nothing breaks like a heart – Mark Ronson & Miley Cyrus (internazionali)

ITALIA-Singoli: TVTB – Fedez ft Dark Polo Gang

Album:Paranoia airlines- Fedez

LETTONIA- Singoli:Without me – Halsey

LITUANIA- Singoli: Sweet but psycho- Ava Max

LUSSEMBURGO- Singoli:Nothing breaks like a heart – Mark Ronson & Miley Cyrus

MALTA –Sweet but psycho- Ava Max

NORVEGIA- Singoli: Wow- Post Malone

Album:Different World- Alan Walker

PAESI BASSI- Singoli: Hij is van mij- Kris Kross Amsterdam, Maan & Tabitha feat. Bizzey

Album:Koud- Hef

POLONIA- Singoli:High Hopes – Panic! At the disco

Album: Siesta XIV prezentuye Marcin Kidrinsky- Interpreti vari

PORTOGALLO- Singoli:7 rings – Ariana Grande

Album: The platinum collection- Queen

REPUBBLICA CECA- Singoli: 7 rings – Ariana Grande

Album:Bohemian Rhapsody- Queen

ROMANIA- Singoli: Matame- Antonia ft Erik Frank (nazionali)/Taki Taki – DJ Snake ft Selenza Gomez, Cardi B & Ozuna (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Love & Lover – Leonid Rudenko feat. Alina Eremia & Dominique Young Unique

SAN MARINO:Se piovesse il tuo nome- Elisa

SERBIA- Singoli:Alo – Mc Stojan (slavi)/Rewrite the stars- Anne Marie & James Arthur ( (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:7 rings – Ariana Grande

Album:Len tak sa tu stíšim- Sima Martausova

SLOVENIA- Singoli: Romanca v dvigalu – Bilbi (nazionali)/E Lo – Los Unidades & Pharrell Williams (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Secreto – Anuel AA & Karol G

Album:Sinomino- Rayden

SVEZIA- Singoli: 7 rings – Ariana Grande

Album:Wow- Ant Wan

SVIZZERA: Singoli:7 rings – Ariana Grande

Album:White garden- Anna Rossinelli

UCRAINA- Singoli: Plakala-Kazka

UNGHERIA: Singoli:Mesztelen- Majka & Tamas Horvath

Album: 7 rings – Ariana Grande

