Ore 20.30, scatta il Festival di Sanremo 2019: tutte le curiosità sulla rassegna

Ore 20.30, stasera comincia l’edizione numero 60 del Festival di Sanremo, in diretta su Rai Uno e Radio Due. L’edizione del Baglioni-2, già solcata dalle polemiche, ma che promette, almeno a giudicare i preascolti e gli ascolti delle prove, molto bene sul fronte della musica. In attesa di sentirle anche noi, c’è da dire che il cast variegato messo insieme dal direttore artistico Claudio Baglioni, offre alcuni spunti.

Per esempio, è il primo festival a girone unico dal 2004, quando però la scelta del direttore artistico Tony Renis fu dettata dalla necessità in quanto le etichette discografiche – tranne la Universal – entrarono in sciopero per una questione di diritti e così fu organizzato un Festival sul modello del 1975, mescolando big senza etichetta o di etichette indipendenti e nomi nuovi. L’ultima volta invece che due artisti della sezione giovani sono stati inseriti in gara con i big risale al 1998, quando i primi tre della sezione Giovani vennero ammessi alla finale coi Campioni (vinse proprio una di loro, Annalisa Minetti): in quel caso però la gara si svolse regolarmente durante Sanremo e non prima.

VINCITORI ED ESORDIENTI. Sono ben sei gli ex vincitori del Festival di Sanremo che si ripresentano al via: una di questi di Sanremo ne ha vinti due, è Arisa che dopo aver vinto con ‘Sincerità’ nelle Nuove Proposte del 2009, ha trionfato poi nel 2014 a livello assoluto con ‘La notte’. Poi ci sono Il Volo (2015), Simone Cristicchi (2007), Francesco Renga (2005) e due vincitrici delle sezioni minori, Paola Turci (Emergenti 1989) e Anna Tatangelo (Nuove Proposte 2002)

Di contro sono 11 gli esordienti assoluti: Achille Lauro, Boomdabash, Federica Carta, Shade, Einar, Livio Cori, Ex Otago, Ghemon, Motta, Briga e Zen Circus. In quattro debuttano nei Campioni dopo aver avuto un passaggio nei Giovani ovvero Irama, Enrico Nigiotti, Mahmood e Ultimo. L’artista con più presenze è invece Loredana Bertè con 12 presenze.

SFIDA FRATRICIDA E DUETTI CONSOLIDATI. Come già l’anno scorso con gli ex componenti dei Pooh, anche in questa edizione sarà proposto un duetto per così dire ‘fratricida’: Loredana Bertè e Boomdabash questa estate hanno conquistato le radio e le classifiche con il brano “Non ti dico no” e da oggi saranno gli uno contro l’altra; di contro Federica Carta e Shade arrivano dal successo estivo “Irraggiungibile” e tentano di riproporsi insieme. Ultimo, invece, venerdì sera duetterà con Fabrizio Moro, col quale in estate ha proposto ‘L’eternità’.

PISA RULEZ. Per la seconda volta, sono in gara due pisani: Zen Circus e Motta. Era già successo nel 1976 con Daniela Davoli e gli Homo Sapiens, che poi avevano vinto la rassegna. La Toscana è al primo posto per numero di partecipanti (8, ovvero tre Zen Circus su 4, tutti i Negrita, Enrico Nigiotti e Motta, insieme al Lazio (Federica Carta, Achille Lauro, Briga, Paola Turci, Daniele Silvestri, Simone Cristicchi, Ultimo, Anna Tatangelo). Sono due gli artisti di origine straniera in gara: Mahmood e Rachid Bouchlabla degli Ex Otago

CELEBRAZIONI. E’ anche l’anno delle celebrazioni: 10 anni di carriera per il Volo, 25 per Zen Circus (anche se l’album che uscirà celebra i 20 anni da quello di esordio) e Negrita

Anche quest’anno infine, il vincitore rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest: qualora non accettasse, sarà la Rai a scegliere fra gli altri partecipanti chi la rappresenterà in quel di Tel Aviv in prossimo maggio.

