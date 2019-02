Sanremo 2019, seconda serata: stasera si esibiscono 12 artisti

Festival di Sanremo 2019, seconda serata dalle 20.30. Dopo l’esordio di ieri (qui i nostri giudizi) che ha visto i 24 artisti in gara, stasera e domani si esibiranno soltanto la metà degli artisti. Come ieri sera, votazione a sistema misto: televoto (40%), Giuria demoscopica (30%), Sala stampa (30%). Saranno rese note non le posizioni ma se gli artisti si trovano nella zona alta, media o bassa della classifica.

COME SI VOTA: Da telefono fisso, sarà possibile votare componendo il numero 894.001, seguendo le istruzioni della voce guida e digitando, quando richiesto, il codice a due cifre della canzone scelta. Le utenze fisse abilitate al servizio sono quelle TIM e Wind Tre. Il costo di ciascuna chiamata è di 0,51 euro. Da cellulare, sarà possibile votare inviando un SMS – contenente come testo il codice a due cifre della canzone scelta – al numero 475.475.1. Le utenze mobili abilitate al servizio sono quelle TIM, Vodafone, Wind Tre, iliad, PosteMobile e CoopVoce. Il costo di ciascun SMS è pari a 0,50 euro, tranne che per le utenze Vodafone e Tre, che addebiteranno agli utenti un costo pari a 0,51 euro.

Sarà possibile inviare un massimo di cinque voti per ogni sessione. Ecco di seguito gli artisti in gara ed i rispettivi brani (in ordine alfabetico)

ACHILLE LAURO – Rolls Royce (Sony)

ARISA – Mi sento bene (Sugar)

LOREDANA BERTE’ – Cosa ti aspetti da me (Warner)

FEDERICA CARTA E SHADE – Senza farlo apposta (Universal/Warner)

EINAR – Parole nuove (Sony)

EX OTAGO – Solo una canzone (Garrincha Dischi)

GHEMON – Rose viola (Carosello)

IL VOLO- Musica che resta (Sony)

NEGRITA – I ragazzi stanno bene (Universal)

NEK- Mi farò trovare pronto (Warner)

DANIELE SILVESTRI – Argento vivo (Sony)

PAOLA TURCI – L’ultimo ostacolo (Warner)

