Sanremo 2019: stasera i duetti, entra in scena la giuria di qualità

Dopo due giri di ascolti delle 24 canzoni in gara, stasera alle 20.30 la quarta serata del Festival di Sanremo (diretta Rai 1 e Radio 2), dove la line up torna completa (qui i nostri giudizi). Ma i brani saranno eseguiti in duetto, con la partecipazione di artisti al fianco dei cantanti in gara. Esce la giuria demoscopica, entra quella di qualità. Il presidente sarà Mauro Pagani e verrà affiancato dal regista Ferzan Özpetek, dalla vj storica di MTV Camilla Raznovich, dall’attrice Elena Sofia Ricci, dal giornalista Beppe Severgnini, dalla conduttrice tv e scrittrice Serena Dandini e dall’imprenditore gastronomico (ma anche musicista) Joe Bastianich. Il loro voto varrà il 20% contro il 50% del televoto e il 30% della sala stampa

COME SI VOTA: Da telefono fisso, sarà possibile votare componendo il numero 894.001, seguendo le istruzioni della voce guida e digitando, quando richiesto, il codice a due cifre della canzone scelta. Le utenze fisse abilitate al servizio sono quelle TIM e Wind Tre. Il costo di ciascuna chiamata è di 0,51 euro. Da cellulare, sarà possibile votare inviando un SMS – contenente come testo il codice a due cifre della canzone scelta – al numero 475.475.1. Le utenze mobili abilitate al servizio sono quelle TIM, Vodafone, Wind Tre, iliad, PosteMobile e CoopVoce. Il costo di ciascun SMS è pari a 0,50 euro, tranne che per le utenze Vodafone e Tre, che addebiteranno agli utenti un costo pari a 0,51 euro.

Sarà possibile inviare un massimo di cinque voti per ogni sessione. Ecco di seguito gli artisti in gara ed i rispettivi brani (in ordine alfabetico)

Achille Lauro con Morgan – Rolls Royce

Anna Tatangelo con Syria – Le nostre anime di notte

Arisa con Tony Hadley – Mi sento bene

Boomdabash con Rocco Hunt – Per un milione

Daniele Silvestri con Manuel Agnelli – Argento vivo

Einar con Biondo e Sergio Sylvestre – Parole nuove

Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci – Nonno Hollywood

Ex-Otago con Jack Savoretti – Solo una canzone

Federica Carta e Shade con Cristina D’Avena – Senza farlo apposta

Francesco Renga con Bungaro ed Eleonora Abbagnato – Aspetto che torni

Ghemon con Diodato e Calibro 35 – Rose viola

Il Volo – con Alessandro Quarta Musica che resta

Irama con Noemi e Caterina Guzzanti – La ragazza col cuore di latta

Loredana Bertè con Irene Grandi – Cosa ti aspetti da me

Mahmood con Gue Pequeno – Soldi

Motta con Nada – Dov’è l’Italia

Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci – I ragazzi stanno bene

Nek con Neri Marcorè – Mi farò trovare pronto

Nino D’Angelo e Livio Cori con i Sottotono – Un’altra luce

Paola Turci con Beppe Fiorello – L’ultimo ostacolo

Patty Pravo con Briga – Giovanni Caccamo – Un po’ come la vita

Simone Cristicchi con Ermal Meta – Abbi cura di me

Ultimo con Fabrizio Moro – I tuoi particolari

Zen Circus con Brunori Sas – L’amore è una dittatura

