Festival di Sanremo 2019, stasera la finale: chi vince andrà all’Eurovision Song Contest

Alle 20.30 su Rai Uno e Radio 2 gran finale del Festival di Sanremo. I 24 artisti, che abbiamo già ascoltato in queste sere (qui i nostri giudizi) si riesibiranno, con votazione mista: giuria d’onore (20%), sala stampa (30%) e televoto (50%). Alla fine verranno proclamati, insieme alla classifica dalla posizione 4 alla 24,gli artisti ai primi tre posti che si riesibiranno con nuova votazione con lo stesso sistema, per arrivare alla vittoria. Il vincitore della manifestazione rappresenterà l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest a Tel Aviv: qualora rinunciasse, la Rai sceglierà secondo proprio criterio.

La giuria d’onore, come ieri è composta dal presidente Mauro Pagani della PFM, e dal regista Ferzan Özpetek, dalla vj storica di MTV Camilla Raznovich, dall’attrice Elena Sofia Ricci, dal giornalista Beppe Severgnini, dalla conduttrice tv e scrittrice Serena Dandini e dall’imprenditore gastronomico (ma anche musicista) Joe Bastianich. I

COME SI VOTA: Da telefono fisso, sarà possibile votare componendo il numero 894.001, seguendo le istruzioni della voce guida e digitando, quando richiesto, il codice a due cifre della canzone scelta. Le utenze fisse abilitate al servizio sono quelle TIM e Wind Tre. Il costo di ciascuna chiamata è di 0,51 euro. Da cellulare, sarà possibile votare inviando un SMS – contenente come testo il codice a due cifre della canzone scelta – al numero 475.475.1. Le utenze mobili abilitate al servizio sono quelle TIM, Vodafone, Wind Tre, iliad, PosteMobile e CoopVoce. Il costo di ciascun SMS è pari a 0,50 euro, tranne che per le utenze Vodafone e Tre, che addebiteranno agli utenti un costo pari a 0,51 euro.

Sarà possibile inviare un massimo di cinque voti per ogni sessione. Ecco di seguito gli artisti in gara ed i rispettivi brani (in ordine di uscita)

Daniele Silvestri – Argentovivo Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte Ghemon – Rose viola Negrita – I ragazzi stanno bene Ultimo – I tuoi particolari Nek – Mi farò trovare pronto Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me Francesco Renga – Aspetto che torni Mahmood – Soldi Ex-Otago – Solo una canzone Il Volo – Musica che resta Paola Turci – L’ultimo ostacolo The Zen Circus – L’amore è una dittatura Patty Pravo con Briga – Un po’ come la vita Arisa – Mi sento bene Irama – La ragazza con il cuore di latta Achille Lauro – Rolls Royce Nino D’Angelo e Livio Cori – Un’altra luce Federica Carta con Shade – Senza farlo apposta Simone Cristicchi – Abbi cura di me Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood Boomdabash – Per un milione Einar – Parole nuove Motta – Dov’è l’Italia

