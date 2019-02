Festival di Sanremo 2019: ecco le votazioni complete nelle cinque serate

La Rai ha diffuso i risultati del Festival di Sanremo 2019, divisi per giurie e nelle cinque votazioni. Dai dati emerge come Il Volo e Ultimo siano stati quasi sempre in testa al televoto e che invece è stata la giuria d’onore a penalizzare il trio vocale, mettendolo quasi sempre in fondo. Mahmood premiato grazie alla sala stampa. SD seguito, una sintesi dei voti completi che trovate qui.

PRIMA SERATA

Sala stampa (30%) che mette ai primi 10 posti: Mahmood, Cristicchi, Silvestri, Arisa, Bertè, Ultimo, Nigiotti, Motta e Irama a pari merito. Ultimi Federica Carta & Shade.

Demoscopica (30%): primi 10 posti con Il Volo, Ultimo, Bertè, Cristicchi, Nek, Silvestri, Irama, Renga, Arisa, Boomdabash. Mahmood è diciannovesimo, ultimo Achille Lauro.

Televoto (40%): Ultimo, Il Volo, Federica Carta& Shade, Boomdabash, Irama, Cristicchi, Nek, Ex-Otago, Bertè, Renga. Mahmood è ventunesimo, ultima Anna Tatangelo

Classifica dei primi 10: Ultimo, Il Volo, Cristicchi, Bertè, Silvestri, Irama, Arisa, Mahmood, Boomdabash, Nek.

SECONDA SERATA

Sala stampa (30%): primi 5 posti: Arisa, Silvestri, Bertè, Achille Lauro, Negrita.

Demoscopica (30%): Il Volo, Bertè, Silvestri, Nek, Arisa.

Televoto (40%): Il Volo, Bertè, Federica Carta & Shade, Achille Lauro, Einar.

Classifica dei primi 5 cumulativa: Il Volo, Arisa, Bertè, Silvestri, Achille Lauro.

Sala stampa (30%): primi 5 posti: Cristicchi, Mahmood, Ultimo, Irama, Motta.

Demoscopica (30%): Cristicchi, Ultimo, Irama, Renga, Nigiotti. Mahmood ottavo.

Televoto (40%): Ultimo, Irama, boomdabash, Cristicchi, Nigiotti. Mahmood settimo

Classifica dei primi 5 cumulativa: IUltimo, Cristicchi, Irama, Mahmood, Nigiotti.

QUARTA SERATA- DUETTI.

Sala stampa (30%) che mette ai primi 10 posti: Bertè, Irama, Silvestri, Mahmood, Cristicchi, Achille Lauro, Ultimo, Ghemon, Il volo, Nigiotti. Ultimi Patty Pravo-Briga ed Einar

Giuria d’onore (20%) che mette ai primi 10 posti: Mahmood, Silvestri, Motta, Bertè, Ghemon, Ex-Otago e Ultimo ex aequo, Arisa, Boomdabash, Zen Circus. Ultimi a pari merito. Carta& Shade, Einar, D’Angelo-Cori, Il Volo.

Televoto (50%): Bertè, Arisa, Silvestri, Mahmood, Cristicchi, AChille Lauro, Ultimo, Ghemon, Il Volo, Nigiotti

Classifica dei primi 10: Il Volo, Ultimo, Cristicchi, Bertè, Mahmood, Silvestri, Irama, Arisa, Boomdabash, Achille Lauro.

QUINTA SERATA

Sala stampa (30%) che mette ai primi 10 posti: Bertè, Mahmood, Silvestri, Cristicchi e Arisa a pari merito, Ultimo, Achille Lauro, Nigiotti, Ghemon, Irama. Ultimo posto Einar e D’Angelo-Cori

Giuria d’onore (20%) che mette ai primi 10 posti: Mahmood, Silvestri, Arisa, Motta, Ghemon, Bertè e Ultimo a pari merito, Ex-Otago, Turci, Negrita. In coda Carta & Shade, Einar, D’Angelo-Cori, Il Volo.

Televoto (50%). Ultimo, Il Volo, Bertè, Irama, Cristicchi, Nigiotti, Mahmood, Achille Lauro, Silvestri, Boomdabash. In coda Motta.

Classifica dei primi 10 cumulativa: Ultimo, Il Volo, Mahmood, Bertè, Cristicchi, Silvestri,Irama, Arisa, Achille Lauro, Boomdabash

