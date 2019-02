“Regenbogenfarben”, la nuova hit schlager pop di Kerstin Ott

Di Kerstin Ott e della sua storia ci eravamo occupati quando è spuntata all’improvviso nelle classifiche tedesche, ovvero nel 2016 quando da misconosciuta artista che alternava il lavoro di dj a quello di verniciatrice si ritrovò in testa ad ogni chart grazie al remix che il duo Stereoact fece della sua canzone scritta per una amica, poi la sua carriera è decollata.

Ha finito per collocarsi nella scena schlager, prima con la ‘Scheissmelodie’ (melodia di m..), che prendeva in giro i tormentoni e ora con un nuovo interessante singolo, in piena tematica schlager, ovvero “Regenbogenfarben”, i colori dell’arcobaleno, della quale esiste anche una versione cantata con la regina dello schlager pop attuale, ovvero Helene Fischer, oltre 6 milioni di dischi venduti nella sola Germania.

Nominata cantante dell’anno agli Eins der Besten, ovvero la maggior certificazione per gli artisti schlager secondo i dati di vendita dell’industria fonografica tedesca, sta per uscire con il suo secondo album “Mut zur Katastrophe“, che questo singolo appunto accompagna.

