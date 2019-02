Charts: Ariana Grande da record: è prima con tre singoli e l’album

In tempi recenti soltanto Ed Sheeran con i suoi brani tratti da “Divide” era riuscito a tanto: Ariana Grande piazza tre singoli ai primi posti. Spopola ovviamente “7 rings”, padrone un pò dappertutto, meno che nel Regno Unito ed Irlanda dove invece c’è in testa “Break up with your girlfriend I’m bored” ed in Serbia dove comanda “Breathin'”. Ma ricordiamo che aveva raggiunto la vetta anche il singolo che dà nome all’album ovvero ‘Thank U, next”, album che a sua volta è in testa in diversi paesi. In Italia, si concretizza il primato di Mahmood.

ALBANIA:Singoli: Menemahade – Lyrical Son, Ledri Vula & Mc Kresha

Album: United state of Albania- Mc Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli:Prinzessa- Capital Bra

Album: Hannah- Kinder vom Land

BELGIO- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max(Fiandre)/ Tout oublier – Angéle ft Romeo Elvis (Vallonia)/Sekundengluck – Herbert Gronemeyer (Germanofono)

Album: Thank U, next- Ariana Grande (Fiandre) /Brol- Angèle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: weet but psycho- Ava Max

CIPRO – Singoli: Sweet but psycho- Ava Max

CROAZIA- Singoli:Ovaj grad – Mia (slavi)/Giant- Calvin Harris& Rag’n bone man (internazionali)

Album: Vrijeme -Parni Valjak (slavi)/Fame monster – Lady Gaga (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: A star is born – Colonna Sonora Originale

ESTONIA – Singoli:7 rings – Ariana Grande

FINLANDIA- Singoli:7 rings – Ariana Grande

Album: Dumani ja spuget- Tuomari Nurmio

FRANCIA- Singoli:Khapta- Heuss L’enfoirè ft Sofiane

Album: Lettre infinie – M

GERMANIA –Singoli:Ferrari- Eno ft Mero

Album: KKS – Kool Savas

GRAN BRETAGNA- Singoli:Break up with your girlfriend I’m bored – Ariana Grande

Album: Thank U, next- Ariana Grande

GRECIA- Singoli:Sari sari sari- Sin Boy (nazionali) / 7 rings – Ariana Grande(Internazionali)

Album: Ach kai na xera pu na sai – Pantelis Pantelidis

IRLANDA- Singoli: Break up with your girlfriend I’m bored – Ariana Grande

Album: Thank U, next- Ariana Grande

ISLANDA- Singoli:7 rings – Ariana Grande

Album: Floni 2 – Floni

ISRAELE: Singoli: Bassa sababa- Netta (nazionali) /7 rings – Ariana Grande (internazionali)

ITALIA-Singoli: Soldi -Mahmood

Album:Giovani per sempre- Irama

LETTONIA- Singoli:Giant- Calvin Harris& Rag’n Bone man

LITUANIA- Singoli: Giant- Calvin Harris& Rag’n Bone man

LUSSEMBURGO- Singoli:Giant- Calvin Harris& Rag’n Bone man

MALTA –Dancing with a stranger- Sam Smith ft Normani

NORVEGIA- Singoli: 7 rings – Ariana Grande

Album::Thank U, next- Ariana Grande

PAESI BASSI- Singoli: Ewa Ewa -Chivv & Diquenza

Album:Francis- Frenna

POLONIA- Singoli:Survive – Don Diablo feat. Emeli Sande & Gucci Mane

Album: Smooth jazz Cafè 18- Interpreti Vari

PORTOGALLO- Singoli:7 rings – Ariana Grande

Album: Duro- Xuto e Pontapes

REPUBBLICA CECA- Singoli: 7 rings – Ariana Grande

Album:Bohemian Rhapsody- Queen

ROMANIA- Singoli:Luna- Carla’s dream (nazionali)/Red wine- Mo ft Empress of (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Love & Lover – Leonid Rudenko feat. Alina Eremia & Dominique Young Unique

SAN MARINO:Luci d’america-Ligabue

SERBIA- Singoli: Brane mi te- Milan Stankovic (slavi)/Breathin’- Ariana Grande ( (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:7 rings – Ariana Grande

Album:Len tak sa tu stíšim- Sima Martausova

SLOVENIA- Singoli: Le zacuti- Uma (nazionali)/Dancing with a stranger- Sam Smith ft Normani(internazionali)

SPAGNA- Singoli: Secreto – Anuel AA & Karol G

Album:Vida -Luis Fonsi

SVEZIA- Singoli: Katten i trakten – Einar

Album:Thank U, next- Ariana Grande

SVIZZERA: Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album:Emma- Sina

UCRAINA- Singoli: Plakala-Kazka

UNGHERIA: Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Gyulai Húszfeldolgozó- Magna Cum Laude

