“Dovolj mi je”, il singolo d’esordio di Petra Ceglar

Facciamo la conoscenza di un nome freschissimo del panorama della musica slovena: 18 anni appena, Petra Ceglar sta in questo periodo girando nelle radio nazionale con “Dovolj mi je”, il singolo di lancio, che esce per una delle principali etichette slavofone.

Nome in grande ascesa grazie alla partecipazione ad un paio di importanti concorsi, non ultimo il Bled Golden Microphone, che mette insieme nella città slovena diversi nomi nuovi ed emergenti non solo del panorama slavo.

Il singolo d’esordio ce la fa scoprire con una vocalità interessante, una melodia anni 90 ed un aspetto che buca lo schermo, testimoniato anche da un attivissimo profilo Instagram. Segnatevi questo nome perchè ne risentiremo parlare presto.

