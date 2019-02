Download e airplay: comandano Mark Ronson ft Miley Cyrus e Ava Max

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1. Sweet but psycho- Ava Max

2. High Hopes- Panic! At the disco

3. Nothing Breaks Like a Heart- Mark Ronson ft Miley Cyrus (GBR)

4. 7 rings – Ariana Grande

5. Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man (GBR)

6. Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

7. Speechless- Robin Schulz ft Erika Sirola (GER/FIN)

8. Be alright- Dean Lewis

9. Let you love me – Rita Ora (GBR)

10.Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (GBR)

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1. Nothing Breaks Like a Heart- Mark Ronson ft Miley Cyrus (GBR)

2. Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (GBR)

3. Speechless- Robin Schulz ft Erika Sirola (GER/FIN)

4. Let you love me – Rita Ora (GBR)

5. Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (GBR)

6. Without me – Halsey (GBR)

7. Dancing with a Stranger- Sam Smith & Normani (GBR)

8. Fading – Alle Farben ft Ilira (GER/SUI)

9. Say my name- David Guetta ft Bebe Rhexha, J Balvin (FRA)

10.In my Mind- Dynoro ft Gigi D’Agostino (LIT/ITA)

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1. Sweet but psycho- Ava Max

2. 7 rings- Ariana Grande

3. Nothing Breaks Like a Heart- Mark Ronson ft Miley Cyrus (GBR)

4. Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

5. High Hopes- Panic! At the disco

6. Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man (GBR)

7. Without me – Halsey (GBR)

8. Promises- Calvin Harris fy Sam Smith (GBR)

9. Wow-Post Malone

10. Be alright-Dean Lewis

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1. Nothing Breaks Like a Heart- Mark Ronson ft Miley Cyrus (GBR)

2. Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man (GBR)

3. Without me – Halsey (GBR)

4. Promises- Calvin Harris fy Sam Smith (GBR)

5. Say my name- David Guetta ft Bebe Rhexha, J Balvin (FRA)

6. Speechless- Robin Schulz ft Erika Sirola (GER/FIN)

7. Let you love me – Rita Ora (GBR)

8. Say my name- David Guetta ft Bebe Rhexha, J Balvin (FRA)

9. Fading – Alle Farben ft Ilira (GER/SUI)

10. Close to me- Ellie Goulding ft Diplo & Swaee Lee (GBR)

