Nuova puntata dell’appuntamento con Road to ESC, il programma di Radio Stonata che esplora ogni settimana un paese fra quelli partecipanti all’Eurovision Song Contest e che vede ospite il nostro responsabile Emanuele Lombardini. Questa settimana tocca all’Estonia che poi è affrontata anche l’insospettabile relazione musicale con l’Italia all’interno del grandangolo. All’interno come sempre, notizie dal mondo eurovisivo. In conduzione e regia Elisabetta Casarin.

