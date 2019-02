“Army of love”, Bella Santiago è pronta a far ballare la Romania

Per la serie ‘abbagli delle selezioni nazionali eurovisive’, segnaliamo quest’oggi Army of love, canzone soltanto quarta classificata alla selezione della Romania. Pezzo che più eurovisivo non si può, avrebbe portato sul maggior palco musicale europeo Bella Santiago, trentenne cantante nata nelle Filippine ma ormai residente in Romania, dove negli ultimi tre anni è arrivata prima al secondo posto a Got Talent e poi ha vinto X Factor.

Cittadina del mondo, ha iniziato la carriera nelle sue Filippine, partecipando al concorso Pinoy Pop Superstar, un talent show locale e ad un altro concorso musicale, poi si è spostata prima in Malaysia e poi a Taiwan, infine trovando casa in Romania, al fianco del fidanzato (oggi marito) rumeno, dove la sua carriera è definitivamente sbocciata.

Per lei fra l’altro, l’entrata in concorso grazie ad una wildcard assegnata dalla TVR dopo che uno dei partecipanti si è ritirato per motivi personali. Il pubblico eurovisivo l’avrebbe voluta in gara e così non sarà. Più facile invece che con questo singolo il quinto, secondo in inglese – si tolga diverse soddisfazioni a livello di vendite e di aiplay.

